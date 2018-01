UENIGE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (t.v.) og Sudans innvandringsminister er ikke enige om hvordan migrasjonen mellom Afrika og Europa skal håndteres. Foto: Helge Mikalsen, VG

Minister fra Sudan uenig med Listhaug: - Jeg foretrekker at de drar til Europa

Publisert: 09.01.18 15:03

KHARTOUM (VG) På sin første diplomatiske reise til Nord-Afrika understreket innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) at migranter og flyktninger best hjelpes i nærområdene. Men hun møter motstand fra lokale myndigheter.

Sudans grenser strekker seg mellom 7000 til 8000 kilometer gjennom Nord- Afrika - og landet har blitt et viktig transittland for migranter og flyktninger fra Afrikas Horn og Vest-Afrika som vil nordover til Europa.

I et møte med 13 dress- og uniformskledde utsendte fra myndighetene i Sudan, understreket Listhaug viktigheten av at flyktninger og migranter hjelpes i nærområdene.

Sudanske myndigheter er klare på at de ønsker mer hjelp fra Norge for å stoppe migrasjonen til Europa. Men Sudans innvandringsminister ville ikke si seg enig i at migrantene og flyktningene fra regionen burde bli i Sudan.

– Bør dra hjem til sine hjemland

Sudan er et muslimsk land med arabisk som hovedspråk, i motsetning til sine naboland Eritrea og Etiopia. Sudans innenriksminister, general Hamid Manan, påpeker at de har store utfordringer ved å integrere flyktninger og migranter i sitt land.

– Er du enig i at migrantene fra Somalia, Eritrea, burde bli i denne regionen heller enn å dra til Europa?

– Nei, hvis de er fra Eritrea eller et annet land synes jeg de bør dra hjem til sine hjemland, så kan støtten gå til dem til der, i stedet for her. Det vil oppstå komplikasjoner med å integrere dem i samfunnet her, sier innenriksminister Manan til VG.

– Dette er en stor debatt i Europa. Skal vi sende penger hit, også blir migrantene her, eller skal noen av migrantene dra til Europa?

– Jeg foretrekker at de drar til Europa eller til hjemlandet, eller så blir Sudan en senter for flyktninger, og alle flyktninger kommer og blir. Det er ikke praktisk med integrering av så mange nasjonaliteter, helt klart, sier ministeren til VG.

Listhaug vil ha færrest mulig til Norge

VG følger denne uken Listhaug på reise i Nord- og Øst-Afrika .I Sudan understreket Listhaug flere ganger Solberg-regjeringens mantra om hjelp i nærområdene, at Norge kan hjelpe flere hvis pengene brukes her, fremfor at de brukes på asylsøkere i Norge.

– Disse landene er nøkkelland. De er viktige for migrasjon i dag, men vil fremover kanskje bli enda viktigere. Det er spådd en ganske eksplosiv befolkningsutvikling i disse landene, og i flere land i Afrika. De er transittland for migrasjon fra flere land i Afrika, så hvis de får mer kontroll der, på menneskehandel og smuglere, vil det påvirke utviklingen for Europa også, sier Listhaug til VG på vei til Sudan.

Til den Sudans innenriksminister sa hun:

– Vi kan hjelpe mange flere her for pengene vi bruker i Norge på å hjelpe veldig få asylsøkere. Det koster mange penger for Norge å ha asylsøkere, og for noen av de pengene kan vi hjelpe flere her.

– Hvis asylsøkerne ikke kommer til Norge, så har vi mer penger til å hjelpe i Sudan, Eritrea, Jordan, Libanon. Det er lettere å hjelpe dem her enn å hjelpe dem i Norge, var beskjeden fra Listhaug.

Vil ha mer støtte til grensekontroll

I nord grenser Sudan til Libya, landet der blant annet Amnesty International har slått alarm om at migranter og flyktninger utsettes for tortur og overgrep på sin ferd mor Europa .

Sjefen for Sudans politistyrker gjorde det klart overfor VG at Sudan ikke klarer å stoppe migrasjonen nordover, fra hverken Somalia, Eritrea, Sør-Sudan eller Nigeria, på egenhånd.

– Jeg vil be om at Norge leder alle europeiske land til å gi tilstrekkelig støtte til Sudan for å formilde og bekjempe illegal migrasjon. Støtten bør være trening og logistikk, det trenger vi for at sudanske politistyrker skal ta på seg ansvaret med å holde vakt ved grensene og stoppe illegal migrasjon, sier general Hashim Osman Al-Hussain til VG.

Overfor Listhaug påpekte han at grensekontrollspostene til Sudan er få, sammenlignet med det store antallet migranter og flyktninger som tar seg gjennom landet.

– Migrasjonen kommer kommer fra øst, sør og vest, og noen ganger kommer den også fra nord. Normalt vil ikke migrantene som kommer til Sudan ha noen intensjon om å bli i Sudan, men de bruker Sudan som transitt for migrasjon, spesielt til Europa, sa Al-Hussain i dagens møte.

