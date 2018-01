Trump i Davos: – Når USA vokser, vokser verden også

Publisert: 26.01.18 14:46

UTENRIKS 2018-01-26T13:46:08Z

Under sin tale på World Economic Forum (WEF) i Davos snakket president Donald Trump om USAs blomstrende økonomi. Samtidig oppfordret han verdenseliten til å investere i USA.

Fredag klokken 14 norsk tid gikk den amerikanske presidenten på talerstolen under WEF der det var ventet at han skulle bruke anledningen til å «fremme sin Amerika-først-agenda» overfor verdensledere. Forventningene til presidentens tale slo ikke feil:

– Jeg er her i dag for å representere det amerikanske folks interesser, innledet han talen sin med og fortsatte:

– Etter flere år med stagnasjon, vokser USAs økonomi igjen.

– Det har aldri vært en bedre tid for å ansette folk, for å investere og bygge i USA, fortsatte presidenten og viste til en rekke eksempler på hvordan økonomien i landet har gått i positiv retning siden han ble president. T

Trump gjentok også påstanden om at skattekuttene som nylig ble vedtatt i USA, er de største i amerikansk historie, melder NTB. Dette har han ifølge Washington Post også hevdet over 50 ganger tidligere, selv om statistikk fra USAs finansdepartement viser at det sju ganger tidligere er vedtatt større skattekutt.

Inviterte til investeringer

Ifølge Trump har amerikansk fremgang skapt talløse arbeidsplasser verden rundt, og USAs streben etter fremragenhet, kreativitet og innovasjon, har ført til viktige oppdagelser som hjelper mennesker over alt slik at de kan leve i mer velstand og med bedre helse.

– Når USA vokser, så vokser verden også, sa han.

Samtidig inviterte presidenten verdens toppelite til å investere i landet som leder 25 % av verdens verdiskaping .

Videre sa han at han som USAs president alltid vil sette USA først:

– Men å sette USA først, betyr ikke at USA skal være alene, sa han.

Buet av publikum

Presidenten skal ifølge Washington Post ha fått en dempet applaus etter at talen var slutt. Noe buing kunne høres fra salen etter at han kalte media for «ondsinnet», skriver avisen.

– Det var først da jeg ble politiker at jeg innså hvor motbydelig, hvor simpel, hvor ondsinnet og hvor falsk pressen kan være, sa Trump.

I forkant av talen varslet også flere afrikanske toppledere at de ville boikotte talen etter at Trump tidligere denne måneden kalte afrikanske land for «drittland» .