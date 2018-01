FORBEREDELSER: Børge Brende har hatt hyppige planleggingsmøter med kolleger fra hele verden i forkant av tirsdagens toppmøte i World Economic Forum. Foto: Bohlin, Gøran

Brende tok i mot makteliten i Davos: Tiden som utenriksminister den tøffeste i mitt liv

GENÈVE (VG) Denne uken har Børge Brende ansvar for 3000 av verdens aller rikeste og mektigste i Davos. Men jobben som norsk utenriksminister var langt mer krevende, forteller han.

Utsikten fra Børge Brendes nye kontor i Genève blir nesten litt for mye. En tilsynelatende endeløs plen strekker seg mot en isblå innsjø, og på andre siden av vannet viser sveitsiske alper seg stolt frem i vintersolen.

Den ferske presidenten av World Economic Forum har, med egne ord, «crazy» dager i vente nå.

En kjapp titt på gjestelisten til det årlige forumet som begynte på tirsdag i Davos, kan imponere selv den mest verdensvante:

Donald Trump , Frankrikes president Emmanuel Macron, britenes Theresa May, Canadas statsminister Justin Trudeau og Elton John er bare noen av personlighetene som skal delta. Til sammen stiller 3000 av verdens rikeste og mektigste, under den idealistiske parolen å gjøre verden til et bedre sted.

Trønderen som er vert for det massive maktmøtet, mener likevel at det å være norsk utenriksminister var atskillig mer krevende.

– Etter at jeg flyttet til Sveits har jeg for første gang på årevis opplevd helger uten én eneste vanskelig telefon! Det er jo helt enestående! smiler den tidligere ministeren foran alpeutsikten.

Vanskelig å forlate regjeringen



Mens apparatet rundt Brende her i Genève er svært beskyttende overfor WEF-presidenten, er Brende selv uformell og omgjengelig i kontorgangene, «norsk», som hans medarbeidere kaller det.

Årets toppmøte, som starter den 23. januar, er Brendes første som president i World Economic Forum (WEF) etter at han startet i oktober.

Var det denne jobben Brende alltid drømte å ha? Han drar på det.

– … Nei, det vil være feil å si. Det å jobbe som en daglig leder av forumet var en kjempemulighet, men det var etter mange vanskelige overveielser at jeg bestemte meg for å takke ja til dette, fordi jeg trivdes jo veldig godt i den jobben jeg hadde i Norge også. Det var et utrolig privilegium å få være norsk utenriksminister, sier Brende til VG i Genève.

Tøffeste fire år



I Genève bor Brende alene: Kona har jobb i Norge og flyr ned hver ukeslutt, mens barna er så store at de klarer seg selv. Brende virker som han trives her mellom alpene, han snakker varmt om skimulighetene, men innrømmer at han savner litt den unike tilgjengeligheten til langrennsløypene i Norge.

Da Brende kunngjorde at han trakk seg som norsk utenriksminister , sa Erna Solberg at hun gjerne skulle hatt ham der lenger. Men noen planer om å komme tilbake til norsk politikk, har ikke Brende.

– Nå har jeg jo akkurat sluttet, så det er vel ikke tiden for å snakke om et comeback? Jeg trivdes veldig godt som utenriksminister, men jeg skal innrømme at de fire årene er de tøffeste årene i mitt liv, rent profesjonelt. Det presset som var med migrasjon, de diplomatiske utfordringene med å reparere forholdet til Kina , arbeidet med vanskelige konsulære saker, som den til Joshua French, relasjonen til Russland , terror, ISIL, jeg mener. jeg tror ikke jeg kunne ha jobbet mer enn jeg gjorde de 4 årene. Det er et enormt ansvar og du føler på det ansvaret, forklarer den dresskledde WEF-presidenten.

«Starstruck»



Når det i år før første gang siden 2000 deltar en amerikansk president på årsmøtet, og vedkommende ikke akkurat er kjent for sin beskjedenhet, forventes det ekstra mye oppmerksomhet rundt Davos.

Med Sound of Music-landskapet i bakgrunnen, piler folk hektisk rundt i hovedkvarteret i Genève. Brende, derimot, virker rolig. Etter et langt yrkesliv blir han ikke lenger stresset før møter med de mektige og rike – med ett unntak.

«Gode møter her i NY denne uken. (…) «FNs generalsekretær António Guterres, Dr. Henry Kissinger, USAs næringsminister Wilbur Ross» (...) «Så til det egentlige høydepunktet – samtale med en av verdens fremste skuespillere Meryl Streep. » skrev Brende på Facebook-siden sin før jul.

WEF-sjefen ser småforvirret ut når han blir spurt om det. («Skrev jeg virkelig det på Facebook? Nå ble jeg nesten litt pinlig berørt, her»). Men så forteller han ivrig.

– Jeg var invitert til en middag i New York og da jeg fant ut at Meryl Streep var invitert også, gjorde jeg absolutt alt i min makt for å få til å komme! Hun var like interessant som jeg hadde trodd! sier han, og gliser bredt.

Det finnes altså én som fortsatt gjør Børge Brende «starstruck» og ganske satt ut. Sånn sett er det kanskje greit at Streep ikke står på deltagerlisten i Davos. De andre kan, ifølge en av Brendes dresskledde WEF-kollegaer, forvente å møte en vert som er «Rolig, kul og fattet».