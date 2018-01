KRIGENS SLUTT: Bildet viser nasjonalistene som inntar byen Santander i 1937. Foto: TT / NTB Scanpix

Brevet til familien kom frem etter 81 år

En spansk familie kan takke en historieinteressert postmann for at et gammelt brev til slutt nådde frem – litt senere enn planlagt.

I 1936 brøt det ut borgerkrig i Spania , noe som blant annet førte til at mange ble pågrepet og satt i arrest av de to stridende partene. En av dem som ble fengslet var smeden Tomás Gallego. Fra fengselet sendte han et brev til kona og barna for å fortelle at de kunne komme og besøke ham på fredager mellom klokken 10 og 12.

Men brevet, som, ble poststemplet i byen Valladolid 27. oktober 1936, kom aldri frem til familien, skriver El País . Ikke før nå.

I januar i år kunne nemlig Gallegos barnebarn Loli Alvarez Gallego motta brevet for første gang.

- Da jeg fikk brevet, skalv jeg på hele kroppen. Jeg gråt mye da jeg leste det, men det gjorde meg også veldig glad. Nå kan bestefar hvile i fred, sier Gallego til The Times .

Tomás Gallego kom nemlig ikke ut fra fengselet i live. I 1937 ble han dømt til døden av en militær domstol og skutt. Han var da 37 år gammel.

At det 81 år gamle brevet noen gang fant veien til riktige personer, kan familien takke en historieinteressert postmann for.

I 2014 var Luís Posadas Lubeiro på utkikk etter antikkskatter på et bruktmarked i Valladolid, og kom da over det gamle brevet. Brevet ble senere publisert i en bok om byens historie. Etter utgivelsen ble forlaget kontaktet av en dame som trodde brevet kunne være skrevet av hennes bestefar. Det viste seg å stemme – og i januar i år kunne den nå pensjonerte postmannen overrekke brevet til Loli Alverez Gallego og hennes familie, skriver El Norte .

Fakta Den spanske borgerkrigen * Varte fra 1936 til 1939 * Ble utkjempet mellom den spanske høyresiden (nasjonalistene) og venstresiden (republikanerne). * Nasjonalistene vant krigen, og general Francisco Franco ble diktator i landet. * Totalt skal mellom 365.000 og 500.000 personer ha blitt drept. (Kilde: Store Norske Leksikon)