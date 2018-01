NEI, NEI, NEI: Israels statsminister er ikke fornøyd med Polen. Foto: Gali Tibbon/Reuters

Sier du dette, vil det polske parlamentet gi deg tre år i fengsel

Publisert: 28.01.18 20:38

UTENRIKS 2018-01-28T19:38:54Z

Et nytt lovforslag i Polen om ting de ikke vi du skal si, reiser bust hos Israels statsminister. – Vi vil ikke på noen måte akseptere forsøk på å skrive om historien, sier Benjamin Netanyahu.

Dersom den polske regjeringen får det som den vil, vil du snart ikke kunne si hva som helst om 2. verdenskrig - så lenge du er i Polen, må vite. Dette melder Reuters.

Fredag vedtok underhuset i det polske parlamentet loven som forbyr begreper som «polsk dødsleir». Ethvert utsagn som antyder at Polen bar noe ansvar for hva som skjedde under krigen, kan gi deg tre år i fengsel, sier loven.

Nå må den også godkjennes av senatet og presidenten.

Polske myndigheter sier i en uttalelse at lovens mål er å hindre at det polske folk eller stat beskyldes for forbrytelsene som nazistene begikk i Polen. Det skriver Reuters. Flere av konsentrasjonsleirene som nazistene bygget, var i Polen, deriblant Auschwitz og Treblinka.

Ikke polske dødsleire

Lovforslaget har fått Israels regjering til å reagere. Ved minnemarkeringen i Auschwitz fredag ble dette et tema mellom Polens statsminister og Israels ambassadør. De skal igjen møtes i morgen.

Før krigen bodde det 3,2 millioner jøder i Polen, den største jødiske minoriteten i noe europeisk land. Etter krigen var det 1 prosent igjen.

Den polske hovedstaden Warsawa ble jevnet med jorden av nazistene da polakkene gjorde opprør i 1944. Nesten 200.000 sivile døde.

– Auschwitz-Birkenau er ikke et polsk navn, og «Arbeit Macht Frei» er ikke en polsk frase, skrev Polens statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter.