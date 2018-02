I SIKKERHET: Her ligger Rapunzel, sterkt nedkjølt med flere brudd og indre blødninger. Foto: NTB scanpix

Schæfer funnet igjen etter seks måneder - 400 kilometer hjemmefra

Publisert: 13.02.18 22:47

Her ligger schæferhunden Rapunzel på behandlingsbordet til veterinæren i Zürich. Hvorfor hun er i den sveitsiske byen er en gåte.

Det spesielle er nemlig at Rapunzel egentlig bor med sine tobente eiere nær den tyske byen Frankfurt – over 400 kilometer unna, ifølge Business Insider som siterer nyhetsbyrået AP.

Det fant veterinærmyndighetene i Zürich ut da de sjekket eier-informasjonen på hunden.

Ifølge AP forsvant Rapunzel fra sitt tyske hjem for seks måneder siden. Og forrige uke ble schæferen oppdaget av ambulansepersonell som så henne gå langs en motorvei ved storbyen Zürich, ifølge nyhetsbyrået.

Alvorlig skadet og nedkjølt

Ambulansepersonellet så med en gang at den 8-årige hunden var alvorlig skadet og sterkt nedkjølt. De tok henne til en veterinærklinikk, hvor hun ble behandlet for diverse brudd og indre blødninger.

Da veterinærene sjekket den innopererte chipen fant de ut at Rapunzel hadde vært savnet fra hjemmet sitt i Hösbach ved Frankfurt, og at eierne hadde sendt ut en etterlysning etter henne 15. august i fjor.

– Det er gode sjanser for at modige Rapunzel vil overleve og at eierne hennes kan komme og hente henne snart, heter det i en uttalelse fra veterinærmyndighetene i byen, ifølge AP.

Stakk fra veterinæren

Rapunzel stakk fra sine eiere da hun skulle til veterinæren i hjembyen Hösbach. Men hvorfor hun havnet 400 kilometer unna hjemmet, er en gåte.

I helgen kom imidlertid hundeeierne til Sveits og fikk besøke Rapunzel på klinikken.

– Hun var helt neddopet på smertestillende, men hun gjenkjente meg umiddelbart, sier eieren Jasmin Ehret-Väth, til Badische Zeitung

Ifølge Ehret-Väth har hun aldri stukket fra dem tidligere. Nå håper hun at Rapunzel er frisk nok til å reise hjem om noen uker.

