:POPULÆR NORSK KJEDE: Peppes Pizza krever ifølge danske TV Øst at danske pizzarestauranter som bruker «Peppes» i logoen skal endre navnet. Administrerende direktør Espen Hoff sier det handler om rettigheter. Her fra en norsk restaurant avbildet i 2009. Foto: Solberg, Trond

Peppes Pizza ber danske Peppes-restauranter bytte navn

Publisert: 17.02.18 15:21

UTENRIKS 2018-02-17T14:21:30Z

Det er ikke «dejlig å være norsk i Danmark» for Peppes Pizza etter at de sendte krav om at flere danske pizzarestauranter måtte endre navnet sitt.

Den norske pizzagiganten Peppes Pizza har henvendt seg til pizzeriaer i Danmark som benytter seg av navnet «Peppes» i logoen, og bedt restaurantene om å endre navn, det melder den danske TV-kanalen TV Øst .

Kravet har skapt sterke reaksjoner i Danmark.

En av restaurantene som har mottatt henvendelse fra Peppes Pizza er «Peppes» i Næstved som ligger ni mil utenfor København.

Restauranten har brukt navnet «Peppes» i 20 år, og eieren Erhan Kekec reagerer sterkt på Peppes Pizzas krav.

– Navnet har blitt et varemerke i Næstved, og jeg syns ikke man etter så mange år kan komme og gjøre krav på navnet, når de ikke har reagert på det tidligere, sier han til nettavisen til TV-kanalen.

Vil ikke endre navn

Peppes Pizza krevde ifølge Erhan Kekec at han skulle endre navnet på restauranten innen fredag denne uken, skriver det danske nettstedet.

Han sier videre at han ikke har noen planer om å følge det kravet.

Kekec skal ha hyret inn advokat i kampen mot den norske pizzagiganten.

Peppes Pizza er blant de største pizzakjedene i Skandinavia med over 2500 ansatte, og 90 serveringssteder i Norge.

Kravet om navneendring skal ha blitt sendt ut til restauranter som har et navn som ligner på Peppes Pizza, ifølge den danske TV-kanalen.

Administrerende direktør i Peppes Pizza Espen Hoff sier til VG at det handler om rettigheter, men at han ikke ønsker å kommentere saken.

Danskene reagerer

Flere danske medier har omtalt saken, deriblant dansk TV 2 , og det er liten tvil om hvem danskene heier på. I kommentarfeltene er det flere som mener at nordmenn burde konsentrere seg om seg selv.

«De rige oljebaroner kan holde deres navnestridigheter innen for egen grænse!», skriver en av leserne.