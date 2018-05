STOLER IKKE PÅ: Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei sier han ikke ønsker krig med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, men legger til at han ikke stoler på dem. Foto: Office of the Iranian Supreme Leader / AP / NTB scanpix

Khamenei stiller krav til Europa om de vil berge atomavtalen

NTB

Publisert: 24.05.18 01:39

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-23T23:39:06Z

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei setter en rekke krav til europeiske ledere om de ønsker at Iran fortsetter å forholde seg til atomavtalen.

– Europeiske banker må beskytte handelen med den islamske republikken. Vi ønsker ikke å starte en krig med disse tre landene ( Frankrike , Tyskland og Storbritannia ), men vi stoler ikke på dem heller, sier Khamenei onsdag ifølge Reuters .

Han sier at de siste to årene har amerikanerne «stadig brutt» atomavtalen, mens europeiske land har forholdt seg tause. Han ber Europa «gjøre opp for denne tausheten og stå opp mot USAs sanksjoner».

– Europa må gi en totalgaranti for Irans oljeeksport. I det tilfellet at amerikanerne kan ødelegge våre oljesalg, burde europeerne gjøre opp for det og kjøpe iransk olje.

Khamenei advarer de europeiske landene og sier at om disse kravene ikke blir innfridd, vil Iran gjenoppta anrikingen av uran, som Iran, under avtalen, har begrenset.

Frankrike og de øvrige landene som inngikk atomavtalen med Iran, er sterkt kritiske til president Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra avtalen og innføre nye sanksjoner mot landet. Onsdag advarte den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian at sanksjonene vil virke mot sin hensikt.

– Sanksjonene som innføres mot Iran, vil ikke fremme dialog. De vil tvert imot styrke makten til Irans konservative og svekke president (Hassan) Rouhani som ønsker å forhandle, sa han til radiostasjonen France Inter.