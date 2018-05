1 av 8 FLAMMENDE PROTEST: Flere tusen palestinere demonstrerte mandag mot USAs flytting av ambassaden til Jerusalem. SAID KHATIB / AFP

Hamas-topp oppfordrer til opprør etter blodbad i Gaza

Publisert: 15.05.18 09:17

Det er ventet nye demonstrasjoner i Gaza og På Vestbredden tirsdag, dagen etter at 58 palestinere mistet livet i protestene mot USAs flytting av ambassaden til Jerusalem.

Mandagens demonstrasjoner i Gaza utviklet seg til å bli den blodigste dagen i Gaza siden krigen mellom Israel og Hamas i 2014. 58 palestinere ble skutt og drept, mens nesten 3000 ble skadet. Blant de drepte var flere barn.

Nå oppfordrer Hamas-nestleder Khalil al-Hayya til et nytt opprør mot Israel.

– Den naturlige reaksjonen på drapene på fredelige demonstranter er en arabisk intifada. Den palestinske responsen må være tydelig. Etter det som nå har skjedd, er det ikke noe annet alternativ enn å tenne en brann i Gaza og Vestbredden, sier al-Hayya, ifølge den israelske avisen Ynet.

Samtidig melder avisen Haaretz at Hamas har signalisert vilje til våpenhvile, men at dette så langt er avvist av Israel.

Tirsdag markerer palestinerne «Nakba» – eller «katastrofen» – dagen da over 700.000 palestinere ble drevet på flukt i 1948. Det er ventet at de vil utløse nye demonstrasjoner og sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker.

Fordømmer voldsbruk

De voldsomme demonstrasjonene i Gaza mandag kom som en reaksjon på flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Både ambassadeflyttingen og den israelske voldsbruken møter nå kraftig fordømmelse. Tyrkia varslet mandag kveld at landet kaller hjem sine ambassadører til Israel og USA i protest.

Tirsdag samles FNs sikkerhetsråd til hastemøte for å drøfte den spente situasjonen. Møtet kommer etter initiativ fra Kuwait. Samtidig har USA blokkert en oppfordring fra Sikkerhetsrådet om en uavhengig etterforskning etter den dødelige volden på Gazastripen, opplyser diplomater til nyhetsbyrået AFP.

Palestinske myndigheter ber nå verdenssamfunnet sette en stopper for Israels voldsbruk.

– Det trengs en øyeblikkelig internasjonal intervensjon for å få en slutt på den forferdelige massakren de israelske okkupasjonsstyrkene begår mot vårt heroiske folk på Gazastripen, sier regjeringstalsmannen Yusuf al-Mahmoud.

Israel: Handlet i selvforsvar

Hverken USAs president Donald Trump eller Israels statsminister Benjamin Netanyahu kommenterte drapene på palestinere under den høytidelige åpningen av den nye ambassaden mandag. Etter et krisemøte i regjeringen mandag kveld slo imidlertid Netanyahu fast at Israel handlet i selvforsvar.

– Alle land har en forpliktelse til å forsvare sine grenser. Terrororganisasjonen Hamas har erklært sin intensjon om å ødelegge Israel og sender tusenvis av mennesker til grensegjerdet for å nå sitt mål. Vi vil fortsette å handle med besluttsomhet for å beskytte vår selvstendighet og våre innbyggere, sa Netanyahu.