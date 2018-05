PROTESTER: Demonstranter samlet seg mandag morgen øst for Gaza By, for å protestere mot flyttingen av USAs ambassade. Foto: MOHAMMED SALEM

Forbereder seg på ambassade-slag

Publisert: 14.05.18 09:00

2018-05-14

Det israelske militæret er i alarmberedskap før den offisielle flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det er ventet at mer enn 100.000 palestinere vil delta i mandagens massedemonstrasjoner mot den omstridte ambassadeflyttingen. Israelske sikkerhetsstyrker frykter at demonstrasjonene vil utvikle seg til voldelige opptøyer, og at demonstrantene vil forsøke å bryte gjennom det strengt bevoktede grensegjerde mellom Israel og Gaza , melder Times of Israel .

Den israelske etterretningstjenesten skal, ifølge avisen, være av den oppfatningen at Hamas ikke ønsker noen ny krig med Israel nå, men forbereder seg likevel på betydelig voldsutøvelse langs grensen. Militæret har derfor utplassert to brigader langs Gaza-grensen, mens en tredje er sendt til Vestbredden. Det militæret nærværet omfatter også spesialstyrker og skarpskyttere.

Militæret forbereder seg også på direkte kamphandlinger og angrep på tropper som er utstasjonert langs grensen. Søndag kveld publiserte talsmannskontoret til det israelske militæret en dramatisk video der de hevder at Hamas ønsker å ødelegge israelske hjem, dyrket mark og «massakrere uskyldige kvinner og barn».

I forkant at de ventede demonstrasjonene har hæren sluppet flygeblader over Gazastripen der de ber folk holde seg unna grenseområdet.

«Hold dere unna sikkerhetsgjerdet, fra terroroppviglere og de voldelige opprørerne! Redd dere selv og prioriter å bygge framtida deres!» , er meldingen fra israelerne.

Terrororganisasjonen al Qaida oppfordrer til hellig krig mot USA på grunn av landets beslutning om å flytte sin ambassade.

Minst en av kibbutzene på den israelske siden av grensen vurderer å evakuere innbyggerne i forkant av demonstrasjonene, ifølge talsmann Yael Raz-Lahiani.

Søndag landet Ivanka Trump, hennes mann Jared Kushner og USAs finansminister Steven Mnuchin i Israel for å delta i mandagens ambassadeåpning i Jerusalem, som gjennomføres samme dag som Israel markerer at det er 70 år siden daværende statsminister David Ben-Gurion erklærte Israel for en selvstendig stat.

Flyttingen av ambassaden tolkes som en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, og en stor politisk triumf for statsminister Benjamin Netanyahu. Den amerikanske beslutningen har blitt møtt med voldsomme protester i den arabiske verden, og med kritikk og bekymring fra USAs allierte i Europa.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 og har senere annektert området. Landet gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad».

De siste ukene har flere tusen palestinere deltatt i store demonstrasjoner langs grensen mellom Israel og Gaza. Siden fredagsprotestene startet 30. mars, er 54 palestinere drept, blant dem minst 42 demonstranter. Nesten 2000 er skutt og såret, og blant de drepte er flere barn og to pressefotografer.

Lørdag døde en 15 år gammel gutt av skadene han fikk etter å ha blitt skutt under fredagens demonstrasjoner.

