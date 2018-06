AVDEKKET: Arkeologer jobber på funnstedet i Pampa La Cruz torsdag. Foto: Douglas Juarez / REUTERS

Arkeologer fant ny massegrav for barn i Peru

NTB

Publisert: 09.06.18 05:52

2018-06-09

Arkeologer har funnet levninger etter mer enn 50 barn i enda en massegrav nord i Peru. Barna antas å ha blitt ofret av Chimu-sivilisasjonen.

Funnet ble gjort like ved den gigantiske massegraven som ble oppdaget i Huanchaco i april, der flere enn 140 barn og 200 lamaer lå begravd.

– Så langt har vi funnet levningene etter 56 barn som ble ofret av Chimu-sivilisasjonen, sier arkeolog Gabrielo Prieto, og understreker at utgravningene bare så vidt har begynt.

– På denne plassen kan vi fort komme til å doble antallet vi fant i Huanchaco, sier han.

Prieto opplyser at flere av barna er funnet med kutt i brystbeinet og åpne ribbein, hvilket forsterker teoriene om at Huanchaco «var et sted der massive ofringer av barn fant sted under Chimu-kulturen».

Huanchaco, som i dag er et populært turistområde, ligger langs kysten nord i Peru . Analysene av levningene viser at ofringene fant sted for omtrent 550 år siden.

Utgravningene i området begynte i 2011, etter at levningene etter 42 barn og 76 lamaer ble oppdaget ved et 3.500 år gammelt tempel i nærheten.