DET HVITE HUS: General Kim Yong-chol møtte Donald Trump i Det hvite hus 1. juni. Foto: ANDREW HARNIK / TT NYHETSBYRÅN

Kims høyre hånd: Anklages for drap på 46 sørkoreanere

Publisert: 11.06.18 20:50 Oppdatert: 11.06.18 21:01

UTENRIKS 2018-06-11T18:50:07Z

Han anklages for å stå bak senkingen av et sørkoreansk krigsskip og skal være ansvarlig for hackingen av filmselskapet Sony. Kim Yong-chol har tjent tre generasjoner nordkoreanske ledere.

Da Ivanka Trump besøkte de olympiske lekene i Pyeongchang i Sør-Korea i vinter, satt hun ved siden av den nordkoreanske generalen Kim Yong-chol under avslutningsseremonien.

Den samme generalen var også med da Sør-Koreas president Moon Jea-in møtte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un i april. To ganger har han vært med Kim Jong-un til Beijing for å møte Kinas president Xi Jinping. Kim Yong-chol har vært til stede ved alle nordkoreas viktige internasjonale møter den siste tiden.

Ekspert til VG før toppmøtet: Kims atomprogram er en suksess

Da USAs utenriksminister Mike Pompeo besøkte Nord-Korea i all hemmelighet i mai, hadde han samtaler Kim Yong-chol. Etter at USAs president Donald Trump avlyste toppmøtet mellom de to statslederne, var det Kim Yong-chol som reiste til New York for å få samtalene på skinner igjen.

I New York hadde han igjen møter med Pompeo. Etterpå reiste begge til Washington, der generalen hilste på Trump det hvite hus.

Demonstrerte

Kim Yong-chol (som til tross for navnet ikke er i slekt med den nordkoreanske lederen) har tjent tre generasjoner nordkoreanske diktatorer.

Etter at Kim Jong-un tok over ledelsen av Nord-Korea i 2011, har han gjennomført utrenskninger i den nordkoreanske ledelsen. Flere høytstående politikere og offiserer ble henrettet eller degradert. Kim Yong-chol har ikke bare overlevd, men manøvrert seg til en sentral posisjon i det nordkoreanske hierarkiet.

Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea 1945: Japans okkupasjon av Korea er over. Sovjetunionen tar kontroll over den nordlige delen av Korea, mens USA kontrollerer sør. 1948: 15. august opprettes Republikken Korea i sør. 9. september blir Den demokratiske folkerepublikken Korea opprettet i nord, med Kim Il-sung som leder. 1950: Nord-Korea angriper Sør-Korea 25. juni. 1953: Nord- og Sør-Korea inngår våpenhvile. Krigen er aldri blitt formelt avsluttet. 1987: Studenter demonstrerer i Sør-Korea, og det autoritære regimet i landet blir kastet. 1994: Kim Il-sung dør. Sønnen Kim Jong-il overtar makten. En sultkatastrofe i Nord-Korea fører til at regimet svekkes. 2011: Kim Jong-il dør. Sønnen Kim Jong-un tar over makten. 2018: Lederne i Nord- og Sør-Korea møtes. En sittende amerikansk president skal for første gang møte Nord-Koreas leder.

«Kim Jong-un kom til makten og kvittet seg med hundrevis av folk. Denne fyren overlevde ikke bare utrenskningene, men klarte å bli hans høyre hånd. Han kan snakke for Kim Jong-un. Jeg vet ikke om noen andre som kan gjøre det», har den tidligere CIA-analytikeren Sue Mi Terry uttalt til magasinet Foreign Policy .

Degradert

Kim Yong-chol er også kontroversiell. I 2010 ble det sørkoreanske krigsskipet Cheonan senket med en torpedo. 46 personer døde. Nord-Korea nekter for å ha noe med senkingen å gjøre, men Sør-Korea anklager Kim Yong-chol for å ha stått bak operasjonen.

Les også: Her er Kim Jong-un på «byvandring» kvelden før toppmøtet

Under OL i Sør-Korea demonstrerte slektningene til de døde sjømennene, og ropte slagord som «Henrett Kim Yong-chol!».

Et halv år etter at Cheonan ble senket, bombet Nord-Korea øya Yeonpyeong, som både Nord- og Sør-Korea gjør krav på. Fire sørkoreanere ble drept, inkludert to sivile. Også denne gangen skal Kim Yong-chol ha vært ansvarlig.

Samme år ble generalen degradert. Ifølge sørkoreanske medier skal Kim Jong-un ha vært misfornøyd med arbeidet hans , blant annet fordi flere nordkoreanske spioner ble arrestert i Sør-Korea. Men året etter ble han rehabilitert, og fikk igjen sin tidligere offisergrad.

Spionsjef

Kim Yong-chol ble født i 1945. På begynnelsen av 1960-tallet fikk han jobb som grensevakt ved den demilitariserte sonen mellom Nord og Sør, og senere steg han raskt i gradene.

I 2009 ble han leder for Rekognoseringsbyrået – en at Nord-Koreas etterretningsorganisasjoner. Byrået har som hovedoppgave å drive hemmelige operasjoner i Sør-Korea og Japan.

Som sjef for Rekognoseringsbyrået, ledet Kim Yong-chol utviklingen av Nord-Koreas program for krigføring på internett. Han skal ha vært ansvarlig for at filmselskapet Sony ble hacket i 2014 i forbindelse med produksjonen av filmen «The Interview», som gjorde narr av den nordkoreanske lederen. Etter dette ble Kim Yong-chol plassert på USAs sanksjonsliste .

Unnskyldte Nord-Korea

Kim gikk av som leder for Rekognoseringsbyrået i 2016. Nå er han viseformann i det nordkoreanske arbeiderpartiet, og sitter både i partiets sentralkomité og politbyrå.

Kim Yong-chol står også for en av Nord-Koreas sjeldne offentlige unnskyldninger. I april holdt en rekke sørkoreanske popstjerner konsert i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, med Kim Jong-un blant publikum. Sørkoreanske journalister ble nektet adgang til konserten.

Kim Yong-chol dro personlig til hotellet til de sørkoreanske stjernene for å unnskylde feilen.

«Det var galt å hindre de frie mediene å filme og dekke konserten. Det er vår plikt å hjelpe reportere fra Sør med å kunne rapportere fritt», uttalte han, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap .

Ski og Casino

Kanskje har Kim Yong-chol også avslørt hva Nord-Korea ønsker å få ut av forhandlingene med USA. Etter Kims besøk i USA, skrev sørkoreanske medier at generalen foreslo for Trump at USA skal investere i et Casino i Nord-Korea .

Casinoet skal i så fall ligge i en turistsone i området Wonsam, på østkysten av Nord-Korea. Kim Yong-chol skal også ha brakt opp et skianlegg i Masikryong under samtalene.