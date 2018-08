SKIP: Cruiseskipet MS Norwegian Star, eid av Norwegian Cruise Line, på vei fra Ålesund i mai 2016. Foto: Halvard Alvik / NTB Scanpix

Britisk kvinne reddet av kroatisk kystvakt etter fall fra Norwegian Star

2018-08-20

Den 46 år gamle kvinnen sier hun hadde vært rundt ti timer i vannet etter å ha falt over bord fra cruiseskipet Norwegian Star.

Publisert: 20.08.18 04:44 Oppdatert: 20.08.18 05:46

Ifølge CNN omtaler kvinnen seg bare som Kay. Hun snakket med det kroatiske medier HRT like etter at hun kom i land.

– Jeg falt fra akterenden av Norwegian Star, Jeg var i vannet i ti timer før disse fantastiske folkene reddet meg. Jeg er veldig heldig som er i live, sa hun til dem før hun ble ledet mot en ambulanse.

En talsperson for det Miami-baserte, tidligere norskeide, selskapet Norwegian Cruise Lines, opplyser:

«Morgenen 19. august gikk en gjest over bord da Norwegian Star var på vei til Venezia. Kystvakten ble varslet og en søk– og redningsaksjon ble igangsatt. Vi er glade for at gjesten ble funnet i live, for øyeblikket i stabil tilstand, og er tatt i land i Kroatia for videre behandling. Vi er veldig glade for at personen er trygg og snart vil gjenforenes med venner og familie.»

Det er uklart hvordan kvinnen havnet i vannet. Ifølge det kroatiske forsvarsdepartementet var både en båt og et fly involvert i redningsaksjonen.

Hong Kong-baserte Star Cruises skal ha kjøpt Norwegian Cruise Lines i 2000.