Trump-venn til VG: Han er ikke alltid helt presis

NEW YORK (VG) Svetten rant og langtfra alt var sant, men USAs president Donald Trump var elsket på valgkamprally i natt norsk tid. Ikke så rart, sier en Trump-venn til VG.

Trump trollbandt det stappfulle og glovarme Lewis Center i Ohio, hvor han ville hjelpe republikaneren Troy Balderson før et spesialvalg tirsdag.

USAs president måtte innimellom ta pause mellom trampeklappene og supporternes taktfaste rop:

«Build the Wall», «Four More Years» og «USA, USA, USA».

Trump er på hjemmebane når han møter velgerne sine på denne måten. VG har fått en av Trumps venner, Jeffrey Lord, som også er ekspert i Fox News, til å vurdere noen av de viktigste tingene presidenten sa på dette valgkampmøtet.

# Trump sa at «Vi vant Ohio med elleve poeng», før han senere ble korrigert til at det var 8,5. Han er ikke den beste med tall, han er ikke så presis, Lord?

– Han er en salgsmann. Det har han vært i hele sitt liv. Nei, han er ikke alltid helt presis, men det er slik han kommuniserer. Og folk elsker det.

# Han sa at «vi har den beste økonomien noen gang, vi setter rekorder på alle områder, at Amerika er respektert igjen og Amerika vinner igjen». Det går veldig bra med økonomien, men føler du virkelig at USA er mer respektert i verden nå?

– Jeg mener at USA er mer respektert. Når han snakker om NATO og andre organer på sin ikke så tradisjonelle måte, og ber dem om å betale regningene sine, så sørger han for også endring og en ny måte å tenke på. Jeg tror folk liker det. Han får også resultater. Og den økonomiske oppturen kommer bare til å fortsette.

# Han snakket mye om at USA allerede bygger muren mot Mexico, noe som ikke er riktig, men han sier at han kommer til å få penger nok til å gjøre det. Tror du på det?

– Ja. Dette er en mann som er nådeløs og aldri gir opp. Da jeg møtte han i 2013, fortalte han meg at han skulle bli president og at han skulle vinne. Og han fortalte meg en historie om hvordan hans far hadde advart ham mot å satse på eiendom på Manhattan i New York, fordi de burde holde seg til Queens hvor de var kjent. Men han nektet å høre. Slik har han hatt suksess. Han kommer aldri til å gi seg om den muren. Han kommer til å mase helt til han får viljen sin.

# Han snakket mye om den såkalte eliten mens han selv er en som er på lag med folket på bakken. Han sa at han er bedre og smartere enn eliten. Hva er tanken bak dette elitesnakket?

– På min lokalbutikk i Pennsylvania møter jeg stadig Debbie som har som jobb å få matvarene opp i hyllene. Hun elsker Donald Trump . Hun og mange andre føler at han representerer dem. Trump snakker om alle snobbene som tror de er smartere enn alle og ser ned på sånne som Debbie. Han forstår vanlige mennesker.

– Men selv bor han til vanlig i det han kaller en av verdens flotteste leiligheter i New York og som president tilbringer han veldig mye tid på sine private golfklubber....er det folkelig?

– Det er ikke noe snobbete ved Donald Trump. Hans far tok ham med til byggeplasser og ingen var bedre til å snakke med arbeiderne enn Donald Trump. Da jeg tok fly med ham inn til New York, ville alle de ansatte på flyplassen hilse på ham. Jeg har også vært sammen med ham i Trump Tower. Han gikk ned til området med alle butikkene og folk strømmet til ham. De ville ha bilder, selfies og autografer. Han snakker med alle. Det er bare slik han er.

# Han kaller media fake news og hetser særlig CNN. Hva synes du om det?

– Jeg har følelser for CNN selv om de ga meg sparken. Men media gir seg selv trøbbel. De klager på absolutt alt han gjør. Da jeg intervjuet ham i 2014, sa jeg at hva vil du gjøre med media som går løs på enhver republikansk presidentkandidat. Han sa at han vil fighte tilbake. «Hvis jeg blir president, skal jeg slå tilbake mot alle», sa han.

# Han kalte den demokratiske kongresskvinnen Maxine Waters «en virkelig skjønnhet» før han stemplet henne som «en person med seriøst lav IQ». Dagen før karakteriserte han basketballstjernen LeBron Jones og CNN-programlederen Don Lemon som dumme. Hvorfor må han snakke så mye om intelligens?

– Han gjør det hele tiden. Og mange kommer til å mene at disse tre eksemplene beviser at han er rasist. Men han sier det samme om hvite mennesker også.

– Men hvorfor gjør han det?

– Jeg tror han virkelig mener det. Og han har en gave for å si ting som folk ikke tør å si. Mange ruller med øynene. Men han gjør det på en politisk smart måte.

# Han gjentok at «den nye plattformen til det demokratiske partiet er å utslette ICE» (Innvandringspolitiet) og at å stemme på demokratene er å være tilhenger av kriminalitet og åpne landegrenser. Tror du at det demokratiske partiet ønsker åpne landegrenser og mer kriminalitet?

– Ja, jeg tror virkelig dette er demokratenes ønske. De ønsker seriøst å se på slike løsninger og Trump kommer til å hamre videre med dette budskapet. Han er god på å føle motstandernes nervesenter.

# Han innrømmet at han gir blaffen i kritikk om at han ikke bryr seg så mye om utenlandske arbeidere. «Jeg vil ta bare vare på amerikanske arbeidere. Jeg vil ha America First», sa han. Men nylig søkte Trumps Mar-a-Lago om å få ansette 72 utenlandske arbeidere. Er ikke dette dobbeltmoralsk?

– Jeg tror det amerikanske folket bryr seg om politikken, ikke om hva som skjer på Mar-a-Lago. Når du er president, er det bare politikken som er interessant, svarer Lord, som jobbet for president Ronald Reagan i Det hvite hus.

– Økonomi er alltid målestokken for en president, hvis ikke det blir en stor krig. I snitt taper presidentens parti, uavhengig om det er demokrat eller republikaner, over 30 seter i Kongressen ved det første mellomvalget. Bill Clinton i 1998 og George i Bush i 2002 var to unntak. Jeg tror demokratene kommer til å ta republikanske seter. Men det er for tidlig å si. Det kan også gå Trumps vei, sier Lord.