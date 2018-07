FRIKJENT 18 ÅR ETTER: Ralf Spies (52) ble i frikjent i retten etter at politiet ikke fant nok bevis til å tiltale ham for en bombeaksjon som fant sted i år 2000. Foto: MARCEL KUSCH / dpa

Tysk mann frikjent for bombeaksjon for 18 år siden

Publisert: 31.07.18 12:20

En angivelig nynazist er frikjent av en tysk domstol for anklagen om at han sto bak en bombeaksjon mot jødiske immigranter for 18 år siden.

Den 52 år gamle Ralf Spies ble frikjent på 12 punkter for drapsforsøk med rasistisk motiv. Han ble også frikjent for hovedanklagen om at han hadde plassert en veske med eksplosiver ved inngangen til togstasjonen Wehrhahn.

Eksplosjonen skjedde 27. juli 2000 og skapte panikk blant de reisende. Ti jødiske immigranter fra Øst-Europa, seks av dem jøder fra det tidligere Sovjetunionen, ble til dels hardt skadd.

Mistet barn

Blant de skadde var en 26 år gammel gravid kvinne fra Ukraina. Hun mistet sitt ufødte barn og ble straks lagt på operasjonsbordet med en avrevet fot. Hennes 28 år gamle mann fikk sårskader over hele kroppen fra metallbiter som fløy i lufta. Hans tilstand var livstruende i flere dager.

Aktor Ralf Herrenbrück sa ved starten på saken at mange av de skadde fortsatt går i terapi for å kunne håndtere sine traumer. Han la ned påstand om livsvarig fengsel.

Kjenning av politiet

Spies var kjent av politiet som en nynazist, som drev et overskuddslager for militæreffekter ikke langt fra bombestedet. På kroppen hadde han tatovert inn en swastika og andre bilder fra nazitiden.

Politiet avhørte ham i timevis, men kom til at de ikke hadde tilstrekkelig bevis for tiltale. Etterforskningen la i dvale helt til 2011, men ble tatt opp på nytt i kjølvannet av terrorcellen NSUs drapsbølge.

Rettssaken begynte i januar 2018 under strenge sikkerhetstiltak. Spies avviste alle påstander. Han ble sluppet ut av varetekt i mai og er med dommen tirsdag en fri mann.