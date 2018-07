I STRUPEN PÅ IRAN: USAs president var ikke nådig i sitt tilsvar til Irans president Hassan Rouhani. Foto: Leah Millis, Reuters

Trump truer Iran med historiske konsekvenser

Publisert: 23.07.18 06:37 Oppdatert: 23.07.18 07:04

Den amerikanske presidenten advarte sin iranske motpart om at dersom det kommer ytterligere trusler, vil det bli svært alvorlige konsekvenser.

– Til Irans president Rouhani: ALDRI, ALDRI FORSØK Å TRUE USA IGJEN, ELLERS FÅR DU KJENNE PÅ KONSEKVENSER SOM FÅ GJENNOM HISTORIEN HAR LIDT. VI ER IKKE LENGER ET LAND SOM STØTTER DINE VANVITTIGE ORD OM VOLD OG DØD. VÆR FORSIKTIG, skrev president Donald Trump i en Twitter -melding søndag kveld.

Trumps sterke ordelag var et tilsvar på Irans president Hassan Rouhanis advarsel om at en fiendtlig politisk linje mot Iran kunne føre med seg både oljeblokkade og «alle krigers mor».

– Kan ikke vende det iranske folket

– Fred med Iran er all freds mor. En krig med Iran ville vært alle krigers mor, sa Rouhani under en TV-overført tale i Teheran søndag, skriver NTB.

I talen henvendte han seg til den amerikanske presidenten:

– Du erklærer krig, for så å hevde at du støtter det iranske folket. Du kan ikke vende det iranske folket mot sine egne interesser, sa Rouhani.

Misnøye med USAs brudd med atomavtalen

Før Trumps utspill hadde utenriksminister Mike Pompeo sagt at Irans ledere minner om mafia og lovet støtte, dog ikke veldig spesifisert, til regjeringskritiske iranere.

– USA hører dere. USA støtter dere. USA er med dere, sa Pompeo, før han begynte å snakke om hvordan den iranske regjeringen «hjerteløst undertrykker sitt eget folks menneskerettigheter, verdighet og grunnleggende frihet».

Pompeo kunngjorde dessuten at Trump-administrasjonen ønsker mer eller mindre full stans i iransk oljeeksport før 4. november, og oppfordrer andre land til å slutte seg til det de kaller en presskampanje, skriver NTB.

Bakgrunnen for truslene fra Rouhani var misnøye over at USA i mai kunngjorde at de trekker seg fra atomavtalen med Iran og gjeninnfører sanksjoner mot landet.