USA-bråk om russisk oligark: Var det noe Putin ba Trump om på toppmøtet?

USAs finansminister antyder at de kan heve sanksjonene mot et selskap eid av den russiske aluminiumsmagnaten Oleg Deripaska. En tidligere amerikansk ambassadør spør om det er noe Vladimir Putin ba Donald Trump om på toppmøtet.

Det er bare drøyt tre måneder siden Oleg Deripaska ble offer for de amerikanske sanksjonene, som en del av straffen for den russiske innblandingen i valget på USAs presidenten i 2016.

– Ba Putin Trump om å heve sanksjonene på Deripaska under toppmøtet i Helsinki, spør den tidligere Moskva-ambassadøren Michael McFaul på Twitter.

Det er CNNs Marshall Cohen som på Twitter melder at finansminister Steven Mnuchin sier at USA kan komme til å heve sanksjonene mot Deripaskas aluminiumsselskap. Begrunnelsen fra Mnuchin er at Deripaska er i ferd med å bryte sine bånd til Rusal, som selskapet heter.

Da USA pekte på Deripaska i april, ble det sett på som at USA nå går på Putins aller innerste sirkel . Flere andre av oligarkene nær den russiske presidenten, fikk de samme sanksjonene.

Den 50 år gamle aluminiumsoligarken Deripaska er ifølge Forbes god for over 40 milliarder kroner. Han har et nært forhold til Kreml, noe som i vinter ble avslørt gjennom feriebilder fra norske fjorder sammen med en visestatsminister – tatt sommeren 2016.

Men det er ikke bare Putin og andre i Kreml han kjenner godt:

Donald Trumps valgkampsjef Paul Manafort jobbet for Deripaska. Nyhetsbyrået AP skrev i mars 2017 at det skjedde fra 2005 og i hvert fall frem til 2009. Manafort bekreftet at han jobbet med Deripaska, men han avviste å ha utført arbeid som innebar å «representere russiske politiske interesser».

Den amerikanske terroreksperten Malcolm Nance skriver på Twitter at «det er mer enn mistenkelig» at USA vurderer å droppe sanksjonene mot Oleg Deripaska.

Sanksjonene mot Deripaskas selskap Rusal sendte sjokkbølger inn i aluminiumsmarkedet, der prisen steg kraftig. Rusal produserte i fjor syv prosent av verdens aluminium. Deripaskas selskap står også for syv prosent av verdens aluminaproduksjon, en innsatsfaktor i aluminiumproduksjonen.

Det vakte stor oppsikt da det ble publisert bilder av Oleg Deripaska på en yacht i norske farvann. Med på turen var nemlig også en visestatsminister, Sergej Prikhodko, noe som viste Deripaskas sterke tilknytning til toppene i Moskva.

Som selskap hadde de to blant annet en eskortepike fra Hviterussland.

Sunnmørsposten omtalte allerede i august 2016 Deripaskas Norgesbesøk, men den gang var det ikke kjent at visestatsministeren også var med. Bildet vakte stor oppmerksomhet også i USA: Putins visestatsminister sammen med en kar med tette bånd til Trumps valgkampsjef.