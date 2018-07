ALPENE: Alpene i Sveits. 3300 meter høye fjell på bildet. Foto: Göran Bohlin

Fire omkom i flystyrt i Alpene

NTB

Publisert: 28.07.18 11:12 Oppdatert: 28.07.18 11:36

UTENRIKS 2018-07-28T09:12:36Z

Fire mennesker omkom da et småfly styrtet på en isbre i de sveitsiske Alpene.

Ifølge sveitsisk politi styrtet flyet i rundt 3.300 meters høyde fredag ettermiddag, i et område som er kjent som Dunand-passet.

Firesetersflyet hadde tatt av fra Sion, hovedstaden i den sveitsiske kantonen Valais.

Nasjonaliteten til flygeren og de tre passasjerene er ikke kjent.

Det er litt over tre år siden 150 menneskeliv gikk tapt etter at et fly styrtet i Barcelonnette-regionen sør i Frankrike. Annenflygeren skal ha styrtet flyet med vilje. Les mer om den saken her.