Stjålet eksotisk ape dukket opp på McDonalds

2018-08-30

Burgerspisende mennesker i Frölunda i Sverige fikk en uventet gjest onsdag kveld, da en utrydningstruet, stjålet ape dukket opp i lokalet.

30.08.18

Onsdag oppdaget dyrepassere ved Universum i Göteborg at en hunnape av den truede arten Springtamarin var forsvunnet. Politiet bektrefter til Aftonbladet at det dreier seg om et tyveri.

– Vi vil snarest mulig ha tilbake dyret på best mulig måte, sa ansvarlig zoolog ved Universum, Daniel Roth, til avisen.

Ifølge Expressen har apen en kroppslengde på rundt 20 centimeter, pluss en hale på rundt 25 og 32 centimeter. Pelsen er sort til mørkebrun.

Like før midnatt onsdag ble det klart at apen er kommet til rette igjen - etter at den dukket opp på McDonalds i Frölunda, rundt sju kilometer fra Göteborg.

– Hvordan den havnet der, vet vi ikke, men sannsynligvis var det noen som plasserte den der. Han har neppe tatt bussen dit, sier vakthavende befal ved politiet i region Vest, Peter Nordengard, til Aftonbladet.

Han opplyser at apekatten er hentet av personale fra Universum, og at politiet etterforsker saken som tyveri. Apen skal etter omstendighetene ha det bra.

Zoologen beskriver henne som en «liten svart sydamerikansk ape» og opplyser at hennes gener er viktige for artens overlevelse.

Universum i Göteborg er et vitenskaps- og opplevelsessenter med blant annet akvarium og regnskog. Temperaturen i regnskogsområdet der apene holder til ligger på 40–45 grader, så overvåkningskameraer fungerer dårlig, ifølge Aftonbladet.

Forsvinningen ble politianmeldt i 16-tiden, og politiet fryktet at apen ville bli ført ut av landet.

Ifølge Roth finnes det bare noen tusen Springtamariner igjen i verden. De er ett av Universums viktigste konserveringsprosjekter. Arten er beskyttet av CITES-reglementet som omfatter internasjonal dyrehandel.