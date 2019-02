TIL BRUSSEL: Storbritannias statsminister sier under et møte i Irland tirsdag at hun kan få til en brexit avtale som unngår en hard grense mellom Irland og Storbritannia. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

May skal på nytt brexit-møte i Brussel

UTENRIKS 2019-02-05T20:25:44Z

Theresa May skal på nytt besøk til Brussel for å diskutere Storbritannias avskjedsavtale torsdag. Tirsdag lover hun Irland at hun ikke vil godta en hard grense.

Carina Hunshamar

VG / NTB

Publisert: 05.02.19 21:25

Målet for besøket er å forhandle utmeldingsavtalen May forhandlet frem med EU i fjor – men som Underhuset har avvist .

EU har på sin side stått samlet i saken og sagt nei til å gjøre betydelige endringer i avtalen som er fremforhandlet.

– Selv om kommisjonens posisjon er klar, vil vi vente og se hva statsministeren har å si, uttalte EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas tirsdag.

Irskegrensen

Et av de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene om Storbritannias EU-utmeldelse er knyttet til grensen mellom Irland og Nord-Irland.

Når Storbritannia forlater EU, blir Irland EUs yttergrense mot Storbritannia. Begge partene ønsker en avtale som unngår en «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland, men Storbritannia ønsker i tillegg å ikke fortsatt delta i det indre markedet og EUs tollunion.

Tirsdag er May på besøk i Nord-Irland. Her forsøker hun ifølge BBC om å forsikre Nord-Irland at hun kan få til en brexit avtale som unngår en hard grense mellom Irland og Storbritannia.

– Jeg vet hva en hard grense vil bety for Irland, både med tanke på dagliglivet til innbyggerne og for handelsindustrien, sier May, under møte i Belfast tirsdag, ifølge The Telegraph .

May lover ifølge avisen og aldri inngå et kompromiss når det kommer til å beskytte Nord-Irlands integrerte plass i Storbritannia.

Statsministeren forteller at den britiske regjeringen ikke vil godta en hard grense, og hun legger vekt på at forholdet mellom Storbritannia og Irland er sterkere enn med noen av de 27 andre EU-landene.

Frykter oppblussing av konflikten

Den nåværende åpne grensen mellom Nord-Irland og Storbritannia er et resultat av Langfredagsavtalen som satte punktum for tre tiår med konflikt i Nord-Irland. Det er frykt for at konflikten kan blusse opp igjen om grensen stenges.

Usikkerheten rundt Storbritannias avskjedsavtale har ført til at flere har tatt til gatene og demonstrert. I slutten av januar møtte hundrevis av mennesker opp og bygde en liksom-grensepost på grensen mellom Irland og Nord-Irland for å illustrere hva som kan skje ved brexit.

Noen av demonstrantene kledde seg ut som soldater og tollere for å illustrere hvordan en hard grense ville se ut.

– Det er vi som vil lide for feilene de gjør i Westminster. Vi vil ikke godta denne grensen, og vi krever at London løser problemet de har skapt, sa en av demonstrantene under demonstrasjonen 27. januar, ifølge Press Association.