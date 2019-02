FIKK SPARKEN: Gary Martin (45) skjøt flere kolleger etter at han fikk sparken ved fabrikken Henry Pratt i byen Aurora fredag. Foto: HANDOUT / X80001

Skytingen i Aurora: Trakk pistolen da han fikk sparken

Mannen som skjøt og drepte fem personer på en fabrikk i forstaden Aurora i Illinois fredag, hadde akkurat fått beskjed om at han fikk sparken da han begynte å skyte mot kollegaene.

Det skriver flere medier, deriblant CNN.

Gjerningsmannen, som senere ble skutt og drept av politiet, identifiseres som 45 år gamle Gary Martin. Han ble i 1995 dømt for overfall, og hadde ikke tillatelse til å bære våpen. I tillegg til dommen skal han også ha blitt arrestert seks ganger, hvorav en var i forbindelse med vold i hjemmet, skriver nyhetsbyrået AP.

– Han skulle absolutt ikke ha vært i besittelse av en pistol, sier politisjef i byen, Kristen Ziman, ifølge USA Today.

En praktikant blant de drepte

Tre av ofrene ble skutt inne på møterommet der Martin skal ha fått beskjed om at han hadde spraken. De to andre ble drept i andre deler av den 2700 kvadratmeter store fabrikkbygningen.

En av de drepte var student fra Northern Illinois University, og hadde praksis ved HR-avdelingen på fabrikken.

I tillegg til de drepte skadet han ytterligere en kollega og fem politimenn. De skal ikke ha pådratt seg livstruende skader.

Det er ifølge politiet fortsatt ukjent hvorfor Martin ble sparket fra jobben han hadde hatt de siste 15 årene.

FABRIKKEN: Politiet var på stedet minutter etter at det brøt ut skyting ved denne fabrikken i byen Aurora utenfor storbyen Chicago i Illinois fredag. Fem personer ble drept, og seks skadet, før politiet skjøt og drepte den 45 år gamle gjerningsmannen. Foto: STRINGER / X80002

Politiet sier han trolig var klar over hva som skulle skje, og at han derfor hadde tatt med seg pistolen på fredagens møte, skriver AP.

Med en pistol av merket Smith & Wesson skjøt han mot livredde ansatte i fabrikken Henry Pratt, før han 90 minutter senere ble skutt og drept av politiet.

Ifølge CNN skal flere ansatte frenetisk ha ringt nødnummeret.

Et vitne forteller at Martin løp nedover gangene, og at han tydelig kunne se grønt lys fra et lasersikte på pistolen.

– Så fort seg så det grønne lyset og hørte skuddene så rømte vi. Han åpnet ild i rommet, og han begynte bare å skyte alle, sier John Probst, som har jobbet ved fabrikken i 40 år, til CNN.

ANSATT: Gary Martin skal ifølge politiet ha vært ansatt ved fabrikken Henry Pratt i 15 år. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fikk beskjed om å levere våpenet

Ifølge CNN skal Martin til tross for dommen fra 1995 ha søkt om våpentillatelse i januar 2014. I mars samme år, etter å ha gjennomgått en bakgrunnssjekk, fikk han kjøpt et våpen hos en forhandler i Aurora.

Senere samme måned skal han ha søkt om tillatelse til å bære våpen skjult, men ved en sjekk av fingeravtrykk oppdaget myndighetene den tidligere dommen, og tillatelsen ble avvist.

Han skal da ha fått et brev med beskjed om å levere inn våpenet, men dette skal han ikke ha etterfulgt. Politiet etterforsker nå om saken ble fulgt opp.

Byen Aurora har rundt 200.000 innbyggere og ligger vest for storbyen Chicago.

– I så mange år har vi sett lignende situasjoner flere steder i landet, og fått en forferdelig følelse når vi ser det på nyhetene. Å oppleve dette så nært er enda mer smertefullt, sa borgermester i byen, Richard C. Irvin, fredag.

