JERNHÅND: President i Venezuela, Nicolás Maduro, gestikulerer foran regjeringstilhengere i hovedstaden Caracas. Nå forteller en av hans tidligere høyesterettsdommere at han tror Maduro vil måtte bli tvunget fra makten. Foto: YURI CORTEZ / AFP

Tidligere Maduro-alliert: – Han er redd

Christian Zerpa var Nicolás Maduros lydige våpendrager i flere år. Fra eksil i USA forteller han nå at Maduro kommer til å ta konflikten i Venezuela helt til enden.

Christian Zerpa gjorde stor karriere i den bolivarianske revolusjonen startet av Hugo Chávez, og videreført av Nicolás Maduro . Under Maduro ble han belønnet for sin lojalitet, og gitt posisjonen som høyesterettsdommer.

Høyesterett ble under Chávez sin tid politisert, og tidligere ansatte ble erstattet av folk lojale til regjeringen. Under Maduro, har Høyesterett fengslet opposisjonspolitikere og var med å rigge fjorårets presidentvalg hvor Maduro ble gjenvalgt til en ny seksårsperiode i det kriserammede landet.

Flere land har betegnet valget som illegitimt, og anerkjent nasjonalforsamlingens president, Juan Guaidó, som Venezuelas rettsmessige leder.

– Vil bli husket som en som ble tvunget fra makten

Men for en måned siden, føyet Zerpa seg inn i rekken av tidligere regime-lojale som har brutt med Maduro og flyktet fra Venezuela.

I et intervju med BBC i Miami forteller Zerpa at han tror Nicolás Maduro kommer til å nekte å tre av, til tross for kravene fra verdenssamfunnet.

– Han er redd. Han vil ikke bli sett, spesielt blant venstrevridde partier i verden, som en president som ga opp den bolivianske revolusjonen. Han vil heller bli husket som en som ble tvunget fra makten, sier Zerpa.

Den tidligere høyesterettsdommeren forteller også om utbredt korrupsjon og hvordan presidentvalget i mai i fjor ble manipulert.

– Det var et valg hvor resultatene ble manipulert. Maduro tillot ikke frie valg, sier Zerpa.

Maduro blokkerer nødhjelp

BLOKKER: Regjeringssoldater blokkerte humanitær hjelp som skulle ankomme Colombia onsdag. Maduro hevder at det er påskudd for en begynnenden invasjon. Foto: EDINSON ESTUPINAN / AFP

Tilbake i Venezuela blokkerer nå regjeringssoldater nødhjelp som skulle inn i landet via den colombianske grensen. Maduro har tidligere avslått forsendelser fra vestlige, humanitære organisasjoner til en kriserammet befolkning rammet av alvorlig mat- og medisinmangel på grunn av regjeringens økonomiske politikk.

Maduro hevder at den siste nødhjelpsforsendelsen, koordinert av opposisjonen og en rekke regionale land, bare er en forsmak på det han omtaler som en USA-ledet invasjon.

Onsdag sperret soldater fra regjeringshæren Tienditas-broen mellom Cucuta i Colombia og Urena i Venezuela.

Opposisjonsleder Juan Guaidó hevder at rundt 300.000 venezuelanere står i fare for å dø dersom ikke nødhjelpen slippes inn. Myndighetene offentliggjør sjeldent statistikk over levekår i landet. Ifølge Caritas led 68 prosent av barn i landet allerede i 2018 forskjellige grader av underernæring. Unicef har også uttrykt dyp bekymring over den sterke økningen av underernæring blant barn.

FLYKTNINGSTRØM: Over tre millioner venezuelanere har flyktet fra den humanitære og politiske krisen i Venezuela. Foto: LUIS ROBAYO / AFP