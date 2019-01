KONTROLLTÅRNET: Flygelederne har det øverste ansvaret for sikkerheten ved flyplassene og i lufen. Her fra Los Angeles internasjonale flyplass (LAX) i 2016. Foto: BOB RIHA JR / REUTERS

Shutdown i USA: Flygeledere kjører Uber på fritiden for å tjene penger

UTENRIKS 2019-01-25T10:05:07Z

USAs shutdown er nå inne i sin femte uke, og fredag mister de rundt 800.000 statlige ansatte som er påvirket av Trumps kamp om Mexico-muren lønnsutbetaling nummer to.

Det har fått flere til å se seg om etter andre måter å tjene til livets opphold på – blant annet flygelederne.

Ifølge Washington Post er det flere som velger å kjøre Uber eller jobbe som servitører, i tillegg til ubetalte 10-timersskift i kontrolltårnet.

Det går utover sikkerheten, mener Paul Rinaldi, leder av National Air Traffic Controllers Association.

– Dette er et stressende arbeidsmiljø. Det denne shutdownen gjør er å sette dette stresset på steroider, sier han til Washington Post.

Uten sidestykke

Flygelederne i USA sørger hver dag for at millioner av passasjerer i luften kommer trygt frem, og lederne i forbundet sier til avisen at kan ikke engang «kalkulere risikoen som nå er på spill, heller ikke forutse punktet for når systemet vil falle sammen».

– Dette er uten sidestykke, sier forbundet i en uttalelse.

Den delvise stengningen av statsapparatet har også gått hardt utover andre yrkesgrupper, som sikkerhetsvakter ved flyplassene og regjeringens egne beskyttere – secret service-agentene.

Av de rundt 800.000 statsansatte som er påvirket av den fastlåste politiske konflikten er litt over halvparten beordret til å bli hjemme fra jobb ulønnet, mens de resterende blir tvunget til å gå på jobb som vanlig uten å få en dollar utbetalt, skriver CNBC .

En stor andel amerikanere lever også fra lønning til lønning, og har fått store problemer med å få endene til å møtes. Det har fått flere til å benytte seg av tilbud om gratis mat utdelt fra flere organisasjoner:











1 av 4 FÅR HJELP: Flere organisasjoner har delt ut gratis mat til familier påvirket av den delvise stengningen av statsapparatet i USA. Mange mister sin lønnsutbetaling nummer to fredag. BRIAN SNYDER / X90051

I privat sektor meldes det også om store tap, og ifølge Washington Post taper bedrifter som samarbeider med regjeringen rundt 200 millioner dollar i uken, ifølge et estimat.

Fortsatt fastlåst

Trumps shutdown er nå godt og vel historiens lengste, med sine 35 dager. Det ser heller ikke ut til at noen løsning er like om hjørnet. Torsdag ble det avholdt avstemning i Senatet, der som ventet både Republikanernes og Demokratenes forslag for å få slutt på den delvise nedstengningen av statsapparatet ble nedstemt .

Kjernen i konflikten dreier seg om Trumps fanesak – Mexicomuren. Den amerikanske presidenten ønsker å benytte over fem milliarder dollar til å bygge grensemuren, et forslag som ikke har falt i god jord hos demokratene.

Trump har tidligere sagt at han kan erklære en nasjonal krise for å få de midlene han ønsker seg til å bygge Mexico-muren. Etter gårsdagens avstemningsfiasko i Sentatet, er det ifølge CNN igangsatt en utarbeidelse av et utkast til en slik erklæring i Det hvite hus.

Tror på nasjonal krise

Professor i politikk ved George Washington University, Gary Nordlinger, sa torsdag til VG at han ikke ser bort ifra at en slik avgjørelse kan være på trappene .

– Jeg tror Trump kommer til å erklære at det er en nasjonal krise ved grensen, og på den måten få penger til muren. Han vil da avslutte nedstengningen, for så å hevde at han «vant» kampen mot Pelosi (demokratenes leder i Representantenes hus jour.anm.). Men en slik handling vil bli rettslig utfordret, og til slutt vil han tape i domstolene. Innen det skjer har landet for lengst gått videre fra denne shutdownen, mener Nordlinger.

Demokratene har uttalt at de er villige til å forhandle med presidenten om midler til grensesikkerhet, men Trumps selv har avvist å skulle gå med på dette uten at avtalen innebærer at muren blir bygget.

– Uten en mur kan det ikke være sikkerhet og trygghet på grensen til U.S.A. BYGG MUREN OG KRIMINALITET VIL FALLE! Skrev han på Twitter torsdag morgen amerikansk tid.

Det gikk en kule varmt da Trump diskuterte muren med Demokratene på Det ovale kontor i desember: