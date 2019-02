Foto: Greenwich Police Department

Savnet kvinne funnet død i koffert

Kroppen som ble funnet i en koffert langs en vei i Connecticut i USA, er blitt identifisert som 24 år gamle Valerie Reyes. Hun har vært savnet i over en uke.

Det var veiarbeidere som tidlig tirsdag fant den røde kofferten i et skogsområde like ved Glenville Road i Greenwich. Inni lå den døde kroppen, bundet på hender og føtter.

Pårørende ble varslet onsdag kveld, etter at kroppen var blitt obdusert og identifisert som Valerie Reyes (24). De rettsmedisinske undersøkelsene er ikke ferdig ennå, så dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

– De pårørende er naturligvis knust over tapet av Valerie. Våre dypeste kondolanser går til dem, sier Robert Berry i Greenwich-politiet i en uttalelse.

Reyes, som bodde i New York, ble sist sett på morgenen 29. januar. Hun ble meldt savnet til politiet i New Rochelle dagen etter, da hun ikke møtte opp på jobb, ifølge Hartford Courant.

Berry opplyser at de har fått en rekke tips om drapet, og at både politiet i Greenwich og i New Rochelle nå jobber intensivt for å finne de ansvarlige, skriver CNN.