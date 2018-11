OMKOM: Begravelsen til Anucha Tasako ble avholdt onsdag i et buddhistisk tempel i Samut Prakan. 13 -åringen døde lørdag under en veldedighetskamp i Muay Thai som er en thailandsk boksegren. Foto: ROMEO GACAD / AFP

13-åring døde i boksekamp i Thailand

2018-11

En 13 år gammel bokser omkom etter en knockout under en veldedeighetskamp. Den tragiske hendelsen har satt i gang debatt i landet om å skjerpe regelverket for barn i idretten.

15.11.18

Thailandske Anucha Tasako (13) døde lørdag under en Muay Thai-boksematch i Samut Prakarn i Bangkok , melder flere internasjonale medier.

Channel News Asia skriver gutten kollapset etter flere slag fra motstanderen, og døde senere på sykehuset av hjerneblødning, ifølge politiet. Gutten skal ha blitt slått ut i tredje runde av en veldedighetskamp.

På grunnlag av en video i sosiale medier som skal være av boksekampen, skal gutten ikke ha brukt sikkerhetsutstyr. Dette er heller ikke normalt innen den thailandske boksegrenen.

– Jeg angrer. Men jeg må gjøre plikten min for å vinne så jeg kan tjene nok penger til å sponse utdannelsen min, skrev den jevnaldrende motstanderen på Facebook, ifølge avisen.

Vurderer forbud

Thailandske myndigheter vurderer nå et lovforslag som ble fremmet for en måned siden som vil forby barn under 12 år å drive med konkurrerende boksing.

– Lovendringen er videresendt til departementet for turisme og sport som allerede har utarbeidet en revidert versjon, opplyser generalsekretær Aduldej Intapong som er medlem av den nasjonale lovgivende forsamling.

Ifølge The Independent støtter flere leger initiativet, mens organisatorene av sporten stiller seg hardt nye regelverk.

– Dette vil skape store konsekvenser for næringen, sier Sukrit Parekrithawet som er advokat og representerer flere treningsleirer for boksing til AP .

Parekrithawet mener de som har skissert lovforslaget ikke vet noe om sporten, og hevder at Muay Thai vil bli utryddet om forslaget går igjennom.

– Hvis du ikke lar yngre spillere lære seg veien opp, hvordan kan de bli sterke og erfarne nok til å kjempe? sier han.

– Du trenger å ha bokseskjelettet bygget fra en veldig ung alder, legger han til.

Dårlig planlagt

Ifølge advokaten er det tragiske dødsfallet til 13-åringen en engangshendelse og et resultat av at arrangementet var dårlig planlagt. Advokaten sier at noe lignende aldri har skjedd før, og mener at hendelsen involverer flere faktorer som ikke hadde noe å gjøre med alderen til gutten.

– Dommeren var ikke rask nok til å stoppe kampen og lokalet hadde ikke en lege i bakhånd, noe som ikke skal forekomme, sier han.

Uenighet om sporten

Sportsgrenen omtales som en av de mest populære i Thailand , og barneboksing som særlig utbredt i utsatte områder fordi det gir barna muligheten til å tjene penger til familien og løfte dem ut av fattigdom.

Den thailandske fjernsynskanalen ThaiPBS opplyser at gutten har deltatt i over 170 kamper siden han begynte med idretten som åtteåring. Ifølge The Independent skal 13-åringen ha brukt pengene han tjente på boksingen til å betale for skole og hjelpe til med husholdningsutgifter.

Etter at foreldrene separerte seg, skal 13-åringen ha blitt oppdratt av onkelen som også er boksetrener. Til ThaiPBS skal onkelen ha uttalt at nevøens død var et uhell, men at han ønsker å se reguleringer som krever at barn under 15 år bruker sikkerhetsutstyr.