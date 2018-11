SAMLET SEG: Innbyggerne i Falkenberg samlet seg torsdag etter politiet gikk ut med at de hadde funnet en død person som «med all sannsynlighet» var tolv år gamle Dante. Foto: Andreas Bardell / ANDREAS BARDELL/AFTONBLADET

Pengebråk rundt innsamlingsaksjon i Dante-forsvinningen

På kort tid ble rundt 250.000 svenske kroner samlet inn for å finansiere et helikoptersøk. Nå er det fullt bråk om pengene som ble samlet inn til en av administratorene i Facebook-gruppen «Sök etter Dante» sin privatkonto.

Fredag meldte VG at søket i Falkenberg etter den svenske gutten med Downs synsdom, Dante (12), var avsluttet. Det var etter at politiet fant en død person i det aktuelle området.

– Vedkommende er ikke identifisert, men med all sannsynlighet er det Dante vi har funnet, uttalte svensk politi under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Sist gang Dante ble sett var da han gikk tur med hunden sin i boligområdet Tröingeberg ved 17-tiden tirsdag ettermiddag. Forsvinningen engasjerte flere tusen mennesker til å hjelpe til i søket etter den lille gutten.

Det ble også tidlig opprettet en Facebook-gruppe, kalt « Sök etter Dante», som hadde mål å koordinere søk, arrangere samlinger og gi informasjon til interesserte. Gruppen hadde lørdag over 13 00 medlemmer.

Samlet inn 250 000 svenske kroner

Torsdag tok en av administratorene for gruppen initiativ til å starte en innsamlingsaksjon for å finansiere et helikoptersøk. Det er imidlertid flyforbud i søksområdet, skriver Aftonbladet.

På kort tid ble 250 000 svenske kroner samlet inn på en av administratorene sin private konto. Den svenske avisen skal ha sett skjermdumper fra en nettbank som viser overføringen av 244 183 svenske kroner fra den ene administratoren til den andre.

Nå anklager to av administratorene hverandre for å ha unndratt penger. I tillegg opplyser flere personer som har vært tilknyttet innsamlingen, at de skal ha blitt truet av personer som tidligere har donert penger.

Aftonbladet lyktes ikke i å komme i kontakt med de to administratorene lørdag.

Gruppemedlemmene reagerer

– Jeg hadde en godt tanke med å starte opp gruppen, men etter at pengene kom inn i bildet har alt blitt kaos. Jeg vil bare få en avslutning på dette her, sier Parisa Jafari som er grunnlegger av Facebook-gruppen. Hun har ikke hatt noe å gjøre med hverken innsamlingen eller pengene som ble samlet inn.

Blant Facebook-gruppens over 13 000 medlemmer har flere reagert på at de ikke vet hva som skal skje med de innsamlede pengene.

Administratoren som oppgis å sitte med pengene på sin konto, skriver i et innlegg over helgen at pengene vil gå til formålet for innsamlingen i begynnelsen av neste uke.

I et av innleggene skriver administratoren:

«Jeg har kontakt med regnskapskontoret, og på mandag vet vi mer. Bedrifter er stengt nå, men ekspertene som jeg har kontakt med, Bank+ Regnskapsbyrå, hjelper til gratis slik jeg har oppfattet det iaf. Nå gjelder det å avvente frem til alle skattespørsmål og at man følger loven, får svar».

Politianmeldelse

Lørdag ettermiddag kom det inn en politianmeldelse knyttet til pengene i innsamlingsaksjonen.

– Vi har fått informasjon fra en av innsamlingens arrangører og kommer til å opprette en anmeldelse. Vi har kun hørt den ene partens historie her, og de hevder at en person ikke vil gi fra seg pengene, sier talsperson i svensk politi Region Vest, Peter Adlersson til Aftonbladet.

Han opplyser de nå vil undersøke dette nærmere, mest sannsynlig som mistenkt underslag eller svindel.