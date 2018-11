ÅPNET: Det skal ha tatt nesten tre timer å få kommet seg inn til menneskene som satt fest i heisen. Foto: Katy Martinez/via REUTERS

Heis med seks mennesker falt 84 etasjer – alle overlevde

2018-11-20

En røket kabel førte til at en heis i en av Chicagos høyeste skyskrapere falt over åtti etasjer med seks mennesker fanget på innsiden.

20.11.18

Ifølge CBS News tok det nesten tre timer for brannmannskapene å få reddet ut de seks personene som satt fast i heisen etter stupet fra 95. etasje.

Bygningen er byens fjerde høyeste skyskraper, og det skal ha vært et brudd på en av heiskablene som førte til at ekspressheisen falt fra 95. Til 11. etasje. Heisen har flere av disse kablene, for å sikre at andre skal ta over om én svikter.

En av menneskene i heisen, Jaime Montemayor fra Mexico, fortalte CBS om hendelsen:

– Først trodde jeg vi skulle dø. Vi gikk nedover, og så følte jeg at vi falt og jeg hørte en banke-lyd, sier han.

Kona Mana Castillo forteller at heisen beveget seg raskt, og at noe som lignet på støv begynte å fylle opp heisen. Det var i etterkant hun fant ut at heisen hadde skrenset ned 84 etasjer.

Ifølge CBS måtte redningsmannskapene hugge seg gjennom en betongvegg i garasjeområdet på 11. etasje fordi heissjakten manglet åpning mellom etasjene.

– Det var en prekær situasjon med et kabelbrudd over heisen. Vi kunne ikke gjøre en heis-til heis-redning, og måtte ta oss gjennom en vegg, sier brannsjef for Chicago Batallion, Patrick Maloney.

Heisen som sviktet og to andre har vært ute av drift siden ulykken fredag. Ingen av folkene i heisen måtte innlegges på sykehus.