London-politiet bruker ekstreme metoder mot moped-banditter

UTENRIKS 2018-11-24T13:55:31Z

Nå er det ingen nåde: Politiet i London skal stoppe kjeltringer på moped, samme om de tar av seg hjelmen eller kjører opp på fortauet.

Publisert: 24.11.18 14:55

– Som et resultat av intensivt og proaktivt politiarbeid har moped-forbrytelser blitt redusert over hele London , skriver London Metropolitan Police i en pressemelding .

Her beskriver de, og demonstrerer, noen av sine nye metoder i kampen mot kriminelle på moped.

Disse inkluderer blant annet å spraymerke gjerningsmennene, eller stoppe dem med fjernstyrte piggmatter.

Å kjøre rett inn i mopedisten i fart er imidlertid grepet som har fått mest oppmerksomhet. Metodene brukes etter sigende for å sikre både gjerningsmenn og publikums trygghet.

Britiske medier skriver at forbrytelser der gjerningsmannen er på moped eksploderte i 2017, drevet av en etterspørsel etter stjålne mobiltelefoner. Ifølge politiet har de eksempler på kriminelle som har stjålet opptil 30 mobiler på en time. Ofrene kommer gjerne ut av T-banestasjoner, eller lignende, når tyvene suser forbi på moped og tar vesker, mobiler eller andre verdisaker.

– Hver sjanse vi får

De nye metodene har øyensynlig båret frukter. Mellom januar og oktober i fjor var det 19.455 tilfeller av denne typen saker. I samme tidsperiode i år var det 12.419 tilfeller. Dette er en reduksjon på 36 prosent.

Politiets håp er at åpenhet rundt de ekstreme metodene vil bidra til å avskrekke enda flere.

Prosjektet for å få bukt med moped-kjeltringene heter «Operation Venice», og de spesialtrente politipatruljene omtales som «scorpion drivers» .

– Vårt budskap er tydelig: Vi kan, vi kommer til, og vi skal målrettet ta dem som er involvert i moped- og motorsykkelforbrytelser ved hver sjanse vi får, uttaler politisjef Amanda Pearson i pressemeldingen.

Tar livet av myte

Politiet har tidligere vegret seg for å ta opp jakten på de kriminelle mopedistene i frykt for å forårsake alvorlige ulykker, skriver The Guardian . Gjerningspersonene på flukt kan være så unge som 14, og farten er ofte svært høy.

Nå stiller det seg annerledes.

– En vanlig myte er at folk som tar av seg hjelmene sine ikke blir forfulgt, sier politimannen Jim Corbett til The Guardian.

Han forteller avisen at en av mopedistene de stoppet hadde sagt: «Jeg tok av meg hjelmen for jeg trodde dere skulle slutte å jage meg». Vedkommende hadde kjørt på fortauet, og ble vurdert til å være en så stor fare at politipatruljen utsatte ham for «taktisk kontakt» med bilen sin for å stoppe ham.

Dette forteller Corbett er en av deres vanskeligste metoder.

– Det dreier seg bare om et lite puff. Det er kontrollert, sier han til The Guardian, og legger til at de som utsettes for «taktisk kontakt» ofte er forvirrede og overrasket over at politiet har lov til å gjøre sånt.

Så langt i år er 63 mennesker stoppet på denne måten.