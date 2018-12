BRENT TIL GRUNNEN: Huset til Krystin Harvey og familien i Paradise i California ble slukt av flammene i november. Her på eiendommen sammen med datteren Araya. Foto: John Locher / AP

Mistet hjemmet i dødsbrann: – Blir en annerledes jul i år

Årets julefeiring blir utenom det vanlige for Krystin Harvey og familien. De er blant innbyggerne som måtte se hjemmet gi tapt for flammene i California.

Publisert: 06.12.18 02:30 Oppdatert: 06.12.18 02:45

– Vi aner ikke hvor vi skal være eller om vi har et juletre å gå rundt. Vi vet ikke engang om vi har strøm. Julen i år blir fullstendig annerledes, sier trebarnsmor Krystin Harvey til VG.

Torsdag 8. november var starten på et mareritt for innbyggerne nord i California . Den svært hissige Camp-skogbrannen herjet i drøye to uker og kostet minst 88 menneskeliv.

Paradise er en av byene som er hardest rammet. Totalt er nesten 14.000 boliger er lagt i aske. Harvey og familien er blant de mange tusen husløse.

– Min største bekymring nå er veien videre. Hva gjør vi? Hvor begynner vi? Hvordan skal vi rydde opp? En hel by er borte.

Droppet evakuering

Dette er ikke første gang Harvey, ektemannen og deres tre tenåringsdøtre får oppleve naturkrefter på nært hold.

I 2008 mistet Harveys fetter huset sitt da en annen brann herjet i Paradise. Harvey og familien, som har hus på samme eiendom, mistet kun et par eiendeler den gang.

I november ble eiendommen rammet av et nytt branninferno. Innbyggerne hadde i forkant fått ordre om å evakuere, for å komme unna den aggressive skogbrannen.











1 av 4 TRØSTER HVERANDRE: Krystin Harvey sammen med datteren Araya, foran det som er igjen av huset deres. John Locher / AP

– Vi bor på 30 dekar og har god plass rundt eiendommen, så vi valgte å trosse denne ordren. Vi følte vi hadde bedre sjanser hvis vi forble i og ved huset, sier Harvey, som er glad for beslutningen hun og familien tok.

– Vi klarte nesten å redde huset vårt, men gikk dessverre tom for vann. Hadde det ikke vært for dette, hadde vi sannsynligvis klart å redde det.

Bor i ulike byer

Etter at familiens hus ble slukt av flammene, bodde familien i en campingvogn på eiendommen i to uker. Nå sover Harvey og døtrene på sofaen til en venn i byen Oroville.

– Siden innbyggerne ikke får returnere til byen ennå, må elevene ved den videregående skolen i Paradise nå gå på skole i Chico. Det en by som ligger cirka 30 minutter unna Oroville, så det er derfor vi bor her, sier hun.

Ektemannen bor fremdeles på eiendommen.

– Vi er en familie på fem, så det er vanskelig å få plass til oss alle hos vennen min. Vi har fortsatt ting på eiendommen, som vi ikke vil skal bli stjålet, så vi fant ut at det var best at han ble igjen. Vi har det bra etter forholdene, men det at familien ikke er samlet, er det absolutt vanskeligste.

– Alt er forandret

Harvey opplever at mange av innbyggerne er frustrerte over at de ikke får returnere til Paradise.

– Det har snart gått én måned siden brannen startet, men de som evakuerte får ikke lov til å dra hjem ennå. De har ingen steder å gå – de må bare vente. Byen vår er bombardert. Vi har ikke strøm der, og kan ikke dra på butikken eller skolen som normalt. Alt er forandret, sier hun.

Midt oppi tragedien er Harvey likevel takknemlig for at hun ikke mistet noen familiemedlemmer eller venner i den dødelige skogbrannen.

– Alle kom seg heldigvis i trygghet, men mange har mistet hjemmene sine. Jeg kan ikke komme på en eneste venn eller familiemedlem som har et hus som forstått står.

Antall savnede synker

De siste dagene har lokale myndigheter jobbet intenst for å sjekke listen over personer som var meldt savnet opp mot pårørende og venner, ifølge Los Angeles Times.

Arbeidet har resultert i at langt færre er savnet enn tidligere antatt. I forrige uke var over 200 personer antatt savnet. Nå har tallet falt til 25.

Brannen som brøt ut 8. november, ble erklært under kontroll 25. november.