SENDT FRA OVEN: Her ses kapselen Sojus MS-06 med de tre astronautene ombord over Kasakhstan onsdag. Foto: Bill Ingalls / TT / NTB scanpix

Her kommer astronautene tilbake til jorden

Publisert: 28.02.18 06:52

UTENRIKS 2018-02-28T05:52:58Z

To amerikanske astronauter og en russisk kosmonaut vendte onsdag tilbake til jorden etter mer enn fem måneder om bord på den internasjonale romstasjonen.

Mark Vande Hei, Joa Acaba og Aleksander Misurkin landet som planlagt på steppene sørvest for byen Dzjezkazgan sentralt i Kasakhstan klokken 03.31 norsk tid. Ifølge The Independent tok turen fra verdensrommet og ned til landjorden rundt tre og en halv time.

Russeren Misurkin overlot tirsdag kommandoen over den internasjonale romstasjonen ISS til sin landsmann Anton Sjkaplerov. Deretter styrte han romkapselen som brakte ham og hans amerikanske kolleger tilbake til jorden. 40 år gamle Misurkin har tilbrakt 334 dager i verdensrommet fordelt på to perioder.

Den amerikanske 50-åringen Joe Acaba var på sin tredje romferd og har tilbrakt totalt ti måneder i bane rundt planeten. For 50 år gamle Vande Hei var det første tur ut i rommet.

Romstasjonen ISS ble skutt opp i 1998, og skal fungere som et forskningslaboratorium i verdensrommet frem til 2028. Vande, Acaba og Misurkin har de siste månedene arbeidet på et forskningsprosjekt som går på tvers av fire etater for romfart – NASA , Japanese Aerospace Exploration Agency, Den europeiske romfartsorganisasjon og Canadian Space Agency.

Prosjektet har blant annet tatt for seg forskning innen biologi, bioteknologi og astrofysikk, og det er foretatt undersøkelser av antibiotikaresistens i mikro-tyngdekraft. Jordens solskinn ble også fulgt fra rommet, skriver The Independent.

Tre astronauter er igjen på romstasjonen, og 21. mars er det planlagt oppskyting av ytterligere tre som skal ta del i arbeidet, skriver NASA på sine hjemmesider.

Tidligere i år ble en Tesla skutt opp i verdensrommet. Se video fra begivenheten her: