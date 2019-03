AVRUSNING: Johnny McClure ble fredag idømt å følge et avrusningsprogram i fem år framover. Foto: Elizabeth Robertson/The Philadelphia Inquirer via AP

Hjemløs mann sier seg skyldig i svindel

Krigsveteranen Johnny Bobbitt har innrømmet at han var med på å planlegge svindel gjennom en pengeinnsamling etter at han og et amerikansk par fant opp en rørende historie.

I 2017 skrev VG om hjemløse Johnny Bobbitt som brukte sine siste dollar på å hjelpe en kvinne som sto fast i veikanten.

Den rørende historien gikk verden rundt i media og ble delt i sosiale medier, og over 400.000 dollar, rundt 3,4 millioner kroner, ble samlet inn etter at kvinnen og kjæresten opprettet en innsamlingsaksjon på GoFundMe, der pengene skulle gå til den hjemløse mannen.

Fredag sa Bobbitt seg skyldig i å ha planlagt svindel gjennom GoFundMe. Onsdag sa han seg skyldig i å ha planlagt hvitvasking av penger i en føderal rett, melder CBS Philadelphia.

KONSPIRERTE: F.v: Johnny Bobbitt Jr., Mark D'Amico og Kate McClure på bensinstasjonen der de hevdet den gode gjerningen fant sted. Foto: Elizabeth Robertson / TT NYHETSBYRÅN

Den hjemløse krigsveteranen risikerer opptil ti år i fengsel for sistnevnte lovbrudd.

I retten i New Jersey fredag ble Bobbitt plassert i et avrusningsprogram og fikk betinget straff i fem år mens han må følge programmet. Om han ikke oppfyller kravene, får han en fengselsstraff på fem år.

Katelyn McClure og hennes tidligere kjæreste Mark D’Amico startet innsamlingsaksjonen i 2017 etter å ha hevdet at Bobbitt ga henne sine siste 20 dollar. McClure sa seg også skyldig i tiltalen i en føderal domstol onsdag, og risikerer opptil 20 år i fengsel.

Alle tre er tiltalt for å ha funnet på historien, for tyveri ved bedrag og for å konspirere til å begå tyveri ved bedrag.

Påtalemyndighetene mener D’Amico og McClure hadde kjent Bobbitt i minst én måned før de startet innsamlingsaksjonen. De skal ha blitt kjent på casino. Pengene fra innsamlingen skal paret ha brukt på blant annet en BMW, en tur til Las Vegas og dyre vesker. Alle pengene skal ha blitt brukt i løpet av få måneder.

Bobbitt saksøkte paret for å ha brukt pengene, og i september ble paret dømt til å betale et millionbeløp til ham.

Delstatens sak mot McClure og D’Amico er fremdeles pågående.