Vil utsette brexit i tre måneder

LONDON (VG) Storbritannia forlater ikke EU 29. mars. Ny brexit-dato er 30. juni 2019.

Det var duket for nok en dramatisk avstemning i det britiske parlamentet i kveld.

Theresa May og regjeringens ba om tre måneders utsettelse frem til 30. juni.

Forslaget ble vedtatt med 412 mot 202 stemmer.

Frem til i kveld var det bestemt at Storbritannia forlater EU 29. mars klokken 23.00. Nå får Theresa May minst tre måneder på seg til å lande en avtale.

Forslaget til May kom med betingelsen om at Underhuset blir enige om en avtale innen 20. mars, som hun kan ta med seg til EUs toppmøte dagen etter.

Det kan bety at May enda en gang kan prøve avtalen sin i Underhuset i løpet av de neste dagene.

EU er positive

EU-topp Donald Tusk har allerede ønsket en utsettelse velkommen.

– I løpet av mine konsultasjoner i forkant av EU-toppmøtet, vil jeg anmode EU27 om å være åpne for en lang utsettelse hvis Storbritannia finner det nødvendig å tenke gjennom brexit-strategien sin på nytt, skrev han på Twitter.

Datoen 30. juni er ikke tilfeldig – blir Storbritannia i EU etter 30. juni må de velge representanter til Europa-parlamentsvalget i mai i år.

Skjer det fortsetter landet relasjonen til EU i flere år fremover.

Utenom Mays forslag ble det stemt over tre andre forslag:

Det nye partiet The Independent Group foreslo å utsette skilsmissen og holde en ny folkeavstemning hvor folk fikk valget mellom å bli i EU eller stemme på Theresa Mays brexitavtale enda en gang.

Dette ble stemt ned med 85 mot 334 stemmer. Labour -partiet avsto fra å stemme. Partiet hadde på forhånd gjort det klart at de støtter en ny avstemning, men at tiden ikke er moden for det, skriver The Guardian.

Dette betyr ikke at en ny folkeavstemning ikke kan skje i fremtiden.

Labour foreslo at Underhusets politikere på tvers av partiene tar kontroll over parlamentet og staker ut kursen videre innen neste onsdag.

Dette ble avvist med knappest margin: 312 mot 314.

Labour foreslo å utsette skilsmissen inntil videre.

Dette ble også avvist. 302 stemte ja, 318 stemte nei.

Dette har skjedd så langt denne uken

Kveldens «slag» i Underhuset var det tredje denne uken. Tirsdag sa Underhuset nei til Theresa Mays brexitavtale. Onsdag stemte flertallet av 650 parlamentarikerne at de vil ikke forlate EU uten avtale. Det viser hvor dårlig likt avtalen til May er.

Med andre ord: De fleste vil ha en avtale, men ikke hennes.

Like etter fikk Theresa May enda et slag i trynet: Halvparten av briter vil at May skal gå av, skriver Politico. Pollen ble gjort i timene etter at Mays avtale ble avvist på tirsdag.