BOM FAST: Etter fem døgn i snøen ble endelig Jeremy R. Taylor og hunden reddet fra snømassene i Oregon i USA. Foto: Deschutes County Sheriff's Office

Kjørte seg fast i snøen – overlevde fem døgn på tacosaus

I Oregon i USA ble en 36-åring og hunden hans funnet omringet av dyp snø fredag etter å ha vært savnet i fem døgn.

Publisert: 03.03.19 17:20







Det var søndag 24. februar at Jeremy R. Taylor (36) og hunden Ally la ut på veien for å fylle bensin, skriver CNN.

Ifølge den lokale kanalen News 21, skal Taylor være glad i å kjøre offroad i snøen i skogen, men denne dagen gikk ikke alt etter planen.

Til sheriffen i Deschutes County fortalte Taylor at han etter hvert kjørte seg fast i den dype snøen og ikke klarte å komme seg løs. Han la seg til slutt til å sove i bilen, bare for å våkne opp til en forverret situasjon mandag. Gjennom natten hadde det falt enda mer snø, og det gikk nesten ikke an å komme seg ut av bilen, skriver CNN.

les også VG-test av tacosett: Dette er vinneren

Tacosaus «redder liv»

Taylor og hunden gjorde ett forsøk på å finne hjelp til fots, men snøen var for dyp og gjorde det vanskelig å gå. De returnerte derfor til bilen.

Onsdag ble det sendt ut en savnetmelding på mannen, som da ikke hadde vært sett siden han fylte bensin tre døgn tidligere.

les også Personlig bilskilt: «Taco» til flere tusen kroner

Taylor fortalte ifølge sheriffen at han holdt varmen ved å skru på varmen i bilen av og til, mens noen pakker med tacosaus han hadde liggende skal ha vært provianten han forsøkte å holde den verste sulten i sjakk med.

Ifølge The Gaudian skal det være snakk om tre pakker med sterk tacosaus fra den amerikanske fast food-kjeden Taco Bell.

– Sterk Taco Bell-saus redder liv, skriver Taylor på Facebook.

Reddet etter fem døgn

To døgn etter at mannskaper begynte å lete etter Taylor og hunden ble de funnet av en offroad-kjører. De hadde det etter forholdene bra, men var, til tross for tacosausen, svært sultne, skriver CNN.

En beltevogn ble tilkalt og klarte til slutt å redde Taylor og hunden fra snømassene.

Les også: Seks taco-oppskrifter du må prøve

– Takk alle sammen. Jeg er trygg og min hund Ally er trygg. Jeg setter veldig pris på all hjelpen. Jeg hadde flaks, så la oss aldri gjør dette igjen, skriver Taylor på Facebook.