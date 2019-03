DREPT: Norske Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen. Foto: Privat

14 siktet for å dele drapsvideo

Dansk politi har siktet 14 personer for å ha delt en video fra det brutale drapet på Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland.

Publisert: 07.03.19 10:18 Oppdatert: 07.03.19 10:38







Det bekrefter dansk politi i en pressemelding. Etterforskningen av spredningen av videoen, som viser en av drapshandlingene, har blitt håndtert av politiet i Østjylland.

– Av de 118 henvendelsene til politiet vi har mottatt og gjennomgått, har 14 saker ført til siktelse. De sakene er sendt til de relevante politidistriktene, og disse har kontaktet de 14 med siktelse for å overtrå straffeloven for å dele videoen, typisk via Facebook Messenger eller andre sosiale medier, opplyser Michael Kjeldgaard i Østjyllands-politiet i pressemeldingen.

les også Marokkansk politi: – De var der for å drepe turister

Det var 17. desember i fjor at norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble drept i Marokko.

Både Kripos og dansk politi vurderte videoen, som i ettertid sirkulerte på internett og sosiale medier, som ekte.

Kripos: – Ikke opprettet straffesaker

Kripos skriver torsdag i en pressemelding at det så langt ikke er opprettet egne straffesaker i Norge i forbindelse med deling av videoen.

– Slik vi ser det synes lovgivningen i Danmark i større grad å ramme slike handlinger. Imidlertid kan deling av videoen etter omstendighetene også rammes av norske straffebestemmelser, heter det i pressemeldingen.

les også Erna Solberg om Marokko-drapsvideoen: – Ikke last ned eller spre den

Kripos skriver videre at de har jobbet for å hindre spredning av videoen. Det er mottatt og vurdert i overkant av 400 tips i saken, hovedsakelig om videoen som viser den ene drapshandlingen. Kripos har også kontaktet privatpersoner og forumadministratorer for å få filmen fjernet og begrense omfanget.