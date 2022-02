TRENER: En russisk soldat trener på krig. Bildet er publisert av Russlands forsvarsdepartemenet tidligere denne uken.

USA: Russland planla falsk krigsvideo

USA hevder at Russland har planer om å lage en falsk video som skal vise Ukraina gå til angrep på russisk territorium. Hensikten skal være å fabrikkere en grunn til starte invasjonen av Ukraina.

Dette forteller høytstående kilder i det amerikanske regjeringsapparatet til New York Times.

John Kirby, talsperson for Forsvarsdepartementet, bekrefter torsdag kveld opplysningene. Han forteller på en pressekonferanse at USA har etterretningsinformasjon om at russerne har hatt planer om å legitimere en invasjon av Ukraina ved bruk av en fabrikkert propagandavideo.

Planen, som USA håper å ødelegge ved å offentliggjøre informasjonen, innebærer å iscenesette og filme et oppdiktet angrep fra det ukrainske militæret.

Ifølge kildene til New York Times er intensjonen til Russland å bruke videoen til å anklage Ukraina for folkemord.

Frykten for en russisk invasjon av Ukraina har vært stor siden Russland flyttet rundt 100.000 soldater til grenseområdet mellom de to landene.

«Grafisk propagandavideo»

På Twitter siterte journalist Caitlin Doornbos i militærmagasinet Stars And Stripes Kirby på følgende:

«Vi tror at Russland vil produsere en veldig grafisk propagandavideo.»

Den skal angivelig inkludere skuespillere og livløse kropper, samt bilder av ødelagte hus - og militært utstyr i hendene på Ukraina eller Vesten.

Det er ikke frigitt direkte beviser for den russiske planen, eller hvordan amerikanske myndigheter fikk vite om den, ifølge New York Times.

Britiske myndigheter har ifølge avisen gjort egne analyser som styrker troverdigheten for at Russland ønsker å beskylde Ukraina for et angrep. Detaljene i etterretningsinformasjonen er «troverdige og ekstremt bekymringsfulle», ifølge en kilde.

Lignende advarsler før

USA har også tidligere advart om at russiske spesialstyrker kan forberede aksjoner som skal gi påskudd til å invadere Ukraina.

Siden november har Moskva brukt sosiale medier til å spre konspirasjonsnyheter og falske nyheter om Ukraina.

Tidligere i dag varslet Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at de vurderer å trappe ytterligere opp sitt nærvær i området.

– I løpet av de siste dagene har vi sett en betydelig bevegelse av russiske militærstyrker inn i Hviterussland. Dette er den største russiske utplasseringen der siden den kalde krigen, sa Stoltenberg.