KRIMINELL? 6. januar- komiteen mener Trump var en del av en «kriminell konspirasjon» for å endre valgresultatet i USA i 2020.

Legger frem potensielle straffepunkt mot Trump

Komiteen som har undersøkt angrepet på kongressbygningen i USA 6.januar mener det finnes nok bevis til at tidligere president Donald Trump kan straffes for å forsøke å omgjøre valgresultatet i 2020.

Dokumentene som nå er offentliggjort inkluderer blant annet en rekke vitneforklaringer fra Trump og Pences rådgivere.

Komiteen legger fram en beskrivelse av en president som gjentatte ganger har blitt informert om at han tapte valget, og at hans påstander om juks ikke har noen rot i virkeligheten. Han avviste dem bare og fortsatte feilinformasjonen offentlig, skriver Politico.

«En løyn til det amerikanske folk»

I rettsdokumentene blir det for første gang kjent at komiteens funn viser at Trump potensielt brøt flere lover da han forsøkte å stoppe kongressen fra å godkjenne valgresultatet.

Mer konkret mener komiteen at Trump har forsøkt å hindre en demokratisk saksgang i Kongressen, konspirert en løyn til det amerikanske folk, samt presset statlige ansatte til å omgjøre valgresultatet.

Både Trump, den konservative advokaten John Eastman og andre allierte risikerer å bli siktet for kriminelle handlinger.

Intervjuet medarbeidere

Komiteen har gjort mer enn 550 intervjuer med blant andre ansatte i statsapparatet, deriblant justisdepartementet og nære medarbeidere rundt Trump.

I rapporten forteller blant annet Jason Miller, Trumps seniorrådgiver at Trump allerede dagen etter valgdagen (flere dager før resultatet var klart) at han fikk tydelig beskjed fra din egen tallekspert at han kommer til å tape.

Dette og andre uttalelser mener komiteen er med på å bevise at Trump selv visste at hans påstander om et stjålet valg var false, skriver New York Times.

– Komiteen har et godt grunnlag for å konkludere med at presidenten og medlemmene av kampanjen hans engasjerte seg i en ulovlig konspirasjon for å svindle USA, skriver Douglas N. Letter, generaladvokat i Representantenes hus.