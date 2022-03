DØDE RUSSISKE SOLDATER: En ukrainsk soldat patruljerer en jernbanestrekning nær byen Irpin, hvor to russiske soldater ligger døde. Et eksempel på et bilde Putin ikke vil vise sine landsmenn.

Bildene Putin ikke vil at russere skal se

Versjonen russere får servert av krigen i Ukraina er en helt annen enn den du og jeg ser. Det er ikke tilfeldig.

Publisert: Nå nettopp

– Nei, nei. Slike bilder ser man ikke på offentlige kanaler i Russland, sier Nupi-forsker Natalia Moen-Larsen om bilder fra krigen i Ukraina som viser døde russiske soldater.

Kolonnen med russiske stridsvogner kom til Bucha, som ligger rett ved Hostomel-flyplassen, omtrent to mil nord-vest for Kyiv sentrum, men ikke lenger. Søndag ble den stanset av tungt skyts fra ukrainske styrker.

Bildene viser hvordan ødeleggelsene av stridsvogner ser ut. De viser også døde russiske soldater:

DESTRUERT: Folk ser på restene av det som var russiske kjøretøy og stridsvogner i Bucha tirsdag. Bildet er tatt med en telefotolinse.

Slike bilder, som viser den massive motstanden den russiske invasjonen skal ha blitt møtt med i Ukraina blir møtt med sensur hjemme i Russland.

– De kan ikke innrømme overfor det russiske folket at ting går dårlig for de russiske styrkene. Russland må fremstå som den sterke part, sier Moen Larsen, som blant annet forsker på russiske medier.

Viktig å holde skjult

Heller ikke bilder som viser hvordan Russland skyter raketter mot ukrainske storbyer, som i videoen fra Kharkiv under, blir vist i de statlig kontrollerte russiske mediene. Forklaringen på det, ifølge forskeren, er at den krigen som faktisk foregår er en krig det russiske folket ikke vil støtte.

– Det er viktig for president Vladimir Putin å holde dette skjult, fordi en angrepskrig der russiske styrker rammer ukrainske sivile ikke er en krig russerne vil støtte, sier Moen-Larsen, som i en kronikk hos TV2 i dag skriver at «sannheten om krigen tåler ikke dagens lys i Russland».

Hun forklarer at russere flest anser ukrainerne som et broderfolk, som de ikke vil gå i krig med. Men dersom dette er vinklet som en «frigjøringsoperasjon», så er det noe helt annet, mener hun:

– Får russerne all den faktiske informasjonen, så vil de bli veldig misfornøyde, sier Moen-Larsen, og legger til:

– Men jeg tror ikke de vil få den informasjonen, for det blir stadig færre uavhengige kilder.

Amerikansk UD la natt til torsdag ut en pressemelding om at mediene strupes i Russland.

Bildegalleriet under viser russiske pansrede kjøretøy ødelagt i Kharkiv, et eksempel på bilder Putin neppe ønsker russere skal se:

Foto: Marienko Andrew / AP

To kanaler tatt av luften

Versjonen russerne får servert er bombede hus i Øst-Ukraina, fra den delen av landet russiskstøttede separatiststyrker allerede hadde kontroll over før invasjonen, og for eksempel ting som vanlige ukrainere som lager molotov-cocktailer for å kjempe mot russerne.

– De viser det, og sier det er et eksempel på hvordan det ukrainske militæret bruker menneskelige skjold, forklarer forskeren.

Russland har tatt grep for å hindre informasjonsflyten til innbyggerne sine om hva som skjer på bakken i Ukraina. De fleste massemediene i Russland er myndighetskontrollerte, og alle har etter krigens start blitt pålagt å kun rapportere situasjonen slik russiske myndighetskilder fremstiller dem. De får ikke lov å bruke andre, uavhengige kilder.

MOLOTOV-COCKTAIL: Ukrainere lager hjemmelagde «bomber».

Ifølge Moen-Larsen får de fleste russere sin informasjon fra TV. De statlige kanalene bringer videre svært selektiv informasjon til befolkningen. Samtidig har flere av de få alternative mediene som finnes, og som faktisk viser bildene Putin ikke vil at russerne skal se, enten allerede blitt tatt av luften, eller truet med dette.

– To ble tatt av luften på tirsdag, og er nå bare å finne på YouTube. Det begrenser antall seere de har veldig. Kanskje er det bare 100.000 i et land med 140 millioner mennesker som ser det. Det er en liten andel russere som får med seg de alternative mediene, og det blir stadig færre, sier Moen-Larsen.

Juks med tall

Dermed er det en annen fortelling russere flest blir fortalt. I den fortellingen blir krigen aldri kalt for «krig».

– I alle fall var det slik frem til i går (tirsdag journ.anm.), men nå er statlige, russiske medier sperret for oss i Norge, så det er vanskeligere for meg å følge med. Men det er rimelig å anta at det fremdeles er begrenset informasjon som når befolkningen, sier Nupi-forskeren.

En annen ting de ikke snakker om er hvor mange russiske soldater som har mistet livet i invasjonen. Den ukrainske forsvarsledelsen hevder onsdag at de så langt har drept flere enn 7000 russiske soldater.

Onsdag ettermiddag har Russland for første gang siden de invaderte Ukraina, offentlig gått ut med hvor mange de mener er drept. Det russiske forsvarsdepartementet hevder at 498 russiske soldater er drept i Ukraina, i tillegg sier de at 1597 soldater er såret.

Det er stor usikkerhet rundt de faktiske dødstallene.

De sier også at de skal ha skutt ned 30 kampfly og 31 helikoptre, uskadeliggjort 211 russiske stridsvogner og 862 pansredekjøretøy, samt 85 artillerisystemer og ni luftvernsystemer. Russland har også mistet ni tankbiler og 355 andre kjøretøy, samt 40 rakettramper av typen MLRS, blir det hevdet.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men det britiske forsvarsdepartementet tror også at den russiske invasjonsstyrken kan ha lidd relativt store tap i Ukraina, ifølge BBC.

Natalia Moen-Larsen minner om at man i krig generelt aldri kan stole fullt ut på tall som kommer fra noen av partene. De gjøres gjerne bedre enn de er for å holde moralen oppe.

– Antall tap dysses ned fra begge sider og antall seiere blåses opp. Og på toppen av dette har man den russiske propagandamaskinen.