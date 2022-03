Kvinne pågrepet i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen

En kvinne er arrestert i Storbritannia i forbindelse med drapet på norske Martine Vik Magnussen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Det melder britisk politi i en pressemelding.

Den arresterte kvinnen er i 60-årene, og hun ble arrestert på en adresse i Westminster tirsdag.

Martine Vik Magnussen, fra Asker, var 23 år gammel da hun funnet voldtatt og drept 14. mars 2008.

Farouk Abdulhak ble raskt identifisert som mistenkt i drapssaken. Han flyktet fra Storbritannia timer etter drapet. Han reiste videre til Egypt og deretter til Jemen.

– Arrestasjonen markere en betydelig utvikling i etterforskningen av drapet på Martine. Hun ble funnet, delvis tildekket, i en kjeller i Great Portland Street, skriver politiet i pressemeldingen.

DREPT: Martine Vik Magnussen.

– Martines familie har aldri gitt opp kampen for rettferdighet i de 14 årene siden hennes død, og de har kjempet utrettelig for å holde henne i offentlighetens bevissthet, sier sjefsetterforsker Jim Eastwood.

Han opplyser også at Viks familie er informert om den siste utviklingen i saken.

– Selv om det utgjør et positivt steg, er det fremdeles mye arbeid for oss å gjøre.

ETTERLYST: Farouk Abdulhak er internasjonalt etterlyst for drapet på Martine Vik Magnussen.

– Viktigst av alt er at Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke har, og ikke vil, forsvinne, fortsetter Eastwood i pressemeldingen.

I mars i 2021 oppfordret politiet i London nok en gang Abdulhak om å komme til Storbritannia. Abdulhak er nå 35 år gammel og oppholder seg seg fortsatt i hjemlandet Jemen.

Han har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.