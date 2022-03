UNDERGRUNNSLIV: En av T-banestasjonene i bydelen Saltivka i Kharkiv fotografert mandag 7. mars.

Livet under bakken i Kharkiv: Bor på T-banestasjonene

Russiske angrep på storbyen Kharkiv har tvunget innbyggerne under bakken. T-banestasjonene brukes som både bolig og bomberom.

Av Silje Kathrine Sviggum

– De første dagene etter at angrepene startet var preget av mye frykt. Dagene under bakken svinger emosjonelt, sier T-banebeboer og frivillige Anastasiia (32) til VG.

Sammen med ektemannen Sergey (43), som leder frivillighetsarbeidet på stasjonen, har hun bodd på T-banestasjonen ved Grunnlovsplassen i Kharkiv siden 27. februar. Av sikkerhetshensyn vil de kun omtales ved fornavn, men VG kjenner deres fulle identitet.

TØFF EKTESKAPSSTART: Anastasiia (32) og Sergey (43) giftet seg 24. september 2021. På dagen fem måneder senere brøt krigen ut i Ukraina. Her er paret avbildet på T-banestasjonen der de både bor og jobber som frivillige.

Det nygifte paret rakk bare å være gift i fem måneder før hjemlandet ble invadert av Russland. Nå konsumerer krigen hver minutt av døgnet.

– Positive nyheter gjør oss glade, men for meg personlig er det vanskelig å glede meg. Jeg uroer meg for min mor og mine besteforeldre som bor i to andre byer, forteller Anastasiia, som opprinnelig kommer fra en by i Sør-Ukraina.

OMGJORT TIL BOLIG: T-banevognene på stasjonen ekteparet Sergey (43) og Anastasiia (32) har ansvaret for er smekkfulle av mennesker som har søkt tilflukt i undergrunnen i Kharkiv.

Hardt angrepet

Russiske styrker tok seg inn i Kharkiv om morgenen søndag 27. februar.

Etter intense gatekamper hevdet lokale myndighetene samme formiddag at de hadde full kontroll over byen. Siden har situasjonen vært uoversiktlig. Flere dusin mennesker skal angivelig være drept og hundrevis skadet under russiske luftangrep på Kharkiv.

Angrepene har ført til knuste vinduer og ødelagte gjenstander i Sergey og Anastasiias leilighet. De første nettene på T-banestasjonen, klarte de ikke å sovne av stress. Til slutt fikk de en ordning:

– Vi sover på skift. Vi er nødt til å sove, men noen må også jobbe for vi har plikter vi må gjennomføre – som å holde orden på perrongen om natten, sier de.

fullskjerm neste KNUST VINDU: Slik ser leiligheten til Anastasiia (32) og Sergey (43) ut etter angrepene på Kharkiv. 1 av 3 Foto: Privat

1. og 2. mars ble byen påført store materielle skader. Rådhuset ble truffet. Det samme ble et politikontor, ifølge The Kyiv Independent.

Da Sergey dro for å hente forsyninger 4. mars, filmet han ødeleggelsene på kjøreturen gjennom Kharkiv.

I videoen, som han har delt med VG, sees omfattende skader på bygninger, blant annet det gedigne regionsrådbygget.

Se Sergeys video fra Kharkiv:

Flyktet med kjæledyr

Anastasiia er egentlig psykoterapeut og spøker med en vennlig, men sliten stemme om at hun manglet krisehåndtering som faglig ballast, men nå får førstehånds erfaring. I tillegg tar hun kurs på nett for å kunne bistå traumatiserte ukrainere.

Men mesteparten av tiden går med til å bistå Sergey, som egentlig er forretningsmann innen finans, men som nå jobber fulltid med å organisere driften av T-banestasjonen.

– Da det ble farlig utendørs og russerne begynte å bombe sivile bygg, trakk folk ned i undergrunnen. Enkelte har bodd her siden krigens første dag 24. februar, forteller ekteparet.

fullskjerm neste BOR I T-BANEVOGNENE: Etter at bombene startet å regne og T-banene sluttet å gå, bruker innbyggerne i Kharkiv vognene som bolig i undergrunnen. 1 av 3 Foto: Privat

Under bombeangrep kan det være så mange som et par tusen mennesker på stasjonen. Utenom bor noen hundre mennesker her.

– Vi giftet oss i september og har ingen barn selv, men det bor både barnefamilier her og kvinner med barn som har ektemenn i krigen. I tillegg bor det mange kjæledyr som folk har tatt med seg. Her er både hunder, katter og kaniner i bur, forteller Anastasiia.

Som for å bekrefte opplysningen bryter en hund ut i grov bjeffing i bakgrunnen. T-baneeffekten gir lyden en ekkoaktig gjalling som i noen sekunder overdøver ekteparets stemmer.

De forteller om en travel hverdag der Sergey har fullt opp med å organisere de frivillige og bistående organisasjoner for å skaffe alle nok mat, vann, klær, medisiner og utstyr.

fullskjerm neste NYTT KJÆLEDYRLIV: Denne hunden er en av mange kjæledyr på en T-banestasjon i Kharkiv. 1 av 2 Foto: Privat

Sover med yttertøyet på

Selv bor ekteparet i en T-banevogn som de deler med andre, men mange må ta til takke med å bo i telt eller bare på madrasser på gulvet på selve stasjonen.

– Det er ganske kaldt på vår stasjon fordi den har flere innganger. Vi har varme klær og går med ytterklærne på døgnet rundt.

– Hvordan får dere nok D-vitamin?

– Jeg tror vi har mangel allerede! svarer Anastasiia og bryter ut i en trillende latter for første og eneste gang under intervet, før alvoret vender tilbake:

– Når det er trygt nok, kan vi gå ut. Men ikke lenge. Mange blir bare værende her nede, men noen tar seg en tur til leilighetene sine for å sjekke om de fremdeles har vinduer og dører eller for å hente noe de trenger.

PLASS TIL ALLE: På T-banestasjonen bor folk og kjæledyr i alle aldre. Babyen denne vognen tilhører starter livet under bakken.

Fødsel i fanget

På spørsmål om hvordan det er å være nygifte under krig, svarer ekteparet at andre har det mer krevende enn dem. En ung, gravid kvinne opplevde at fødselen startet på stasjonen.

– Heldigvis fikk hun kommet seg til sykehuset der hun fødte barnet, men hun er nå tilbake her med babyen. Den er ti dager gammel nå.

– Men hva gjør krigen med dere mentalt?

– Det er ganske vanskelig. Spesielt når folk ikke oppfører seg skikkelig, innrømmer Sergey.

– Vi mottar mange forslag og tilbud fra venner som har flyttet og vil hjelpe oss med å flykte, men vi velger å bli værende her. Jeg jobber med frivillige, IT-spesialister og andre T-banestasjoner for å holde tilbudet her oppe. Det er her jeg er nyttig. Jeg ønsker ikke å dra.

Han vurderte å slutte seg til de ukrainske styrkene, forteller han, men kom frem til at han kan gjøre mer nytte for seg i byen.

– Det er for mange menn som vil kjempe i krigen enn det finnes våpen. Jeg kan være til mer hjelp her.

FORSYNINGER: Sergey og de andre frivillige jobber intenst for å sikre nok forsyninger til alle menneskene på T-banestasjonen.

Skuffet over Nato

T-banestasjonene i Kharkiv har fått et nytt liv. Nye lukter. Nye lyder. Før hastet mennesker forbi, minnes Anastasiia, på vei til jobb, skole, universitet. Nå dufter det mat når de frivillige får fatt i varmmat, blomster når noen pynter med tulipaner. Vaskemidler når de frivillige vasker.

– Stasjonen er som et hostell, synes Anastassia.

I en del av stasjonen henger barnetegninger. De viser regnbuer og fred, men også det ukrainske flagget og kampfly.

fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Privat

Hva som vil skje hvis russerne klarer å rykke inn til sentrum av Kharkiv, ønsker de ikke å tenke på. De sier ja til å snakke med VG fordi de er opptatt av å få frem sannheten.

– Dette skjer virkelig. Russland ødelegger ukrainske byer og angriper sivile. Det internasjonale samfunnet kan påvirke og stoppe det fryktelige som skjer her. Det er viktig å ikke være passive og stille, sier Anastassia.

Med konen som tolk, uttrykker Sergey at han er skuffet over Nato.

– Nato garanterte trygghet til Ukraina, men har ikke holdt løftet sitt. Nato har i stedet vist feighet og svakhet. Dersom Nato ikke handler nå, kommer prisen til å bli høyere senere, mener 43-åringen.

Selv er Sergey og Anastasiia forberedt på å kjempe til det siste, sier han:

– Vi gjør spirituelle øvelser. Mediterer. Jeg tror at døden er som å bli født på ny.

