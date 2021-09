KJEMPER MOT PÅBUD: En mor til en tenåring demonstrerte utenfor møtet til Los Angeles skolestyre, Los Angeles Unified School District.

Los Angeles med vaksinekrav til skolebarn

LOS ANGELES (VG) Alle elever på offentlige skoler over 12 år må være vaksinerte innen januar. Det er ikke alle fornøyd med.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Los Angeles’ skoledistrikt innfører vaksinekrav til alle skoleelever. Alle barn over 12 som går på offentlige skoler må være fullvaksinerte innen januar for å entre skolegården, skriver Los Angeles Times.

Det blir klart etter et møte i skolestyret i Los Angeles fylke, kun én stemte i mot ifølge CBS.

600.000 elever tilhører skoledistriktet, og 220.000 av dem er kvalifisert for å få vaksine.

Los Angeles, som er USAs nest største skoledistrikt, blir dermed det første store skoledistriktet som innfører et slikt påbud.

Skoledistriktet lyttet til innspill fra foreldre før avstemningen. Der var det slett ikke alle som støttet påbudet.

– Jeg vil ikke at det skal gjøres eksperimenter med barnet mitt, sa én ifølge Fox LA.

Det er ventet at det vil komme forsøk på å stoppe påbudet med rettslige skritt. Det mener advokaten Scott Davison, som representerer organisasjonen Let them breathe, som til nå har kjempet mot munnbindpåbud i skolene.

– Vi vet vaksiner er effektive for å avverge alvorlig sykdom. Spørsmålet rundt coronavaksinene er om de trengs blant barn som allerede er i en lavrisikogruppe.

Medisinske eksperter har imidlertid ikke opponert mot påbudet, tvert i mot. Helsedirektør Barbara Ferrer i LA County takket skolestyret for å understreke viktigheten av å bruke vaksiner som et av de viktigste våpnene mot coronapandemien.

Neste uke er det «gjenvalg» i California. Her skal det stemmes over om guvernør Gavin Newsom fra Demokratene skal kastes.

Dersom velgerne svarer ja, skal man velge én av 46 kandidater som ny guvernør. Mange av kandidatene er motstandere av vaksinepåbud, blant annet radioverten Larry Elder, som har seilt opp som en av de ledende kandidatene.

Torsdag ble det også kjent at president Joe Biden vil innføre vaksineregler som innebærer at 100 millioner amerikanere får krav om å vaksinere seg.

På en pressekonferanse torsdag snakket han i klartekst til dem som fortsatt ikke har latt seg vaksinere, selv om de har hatt sjansen til det.

– Hva mer trenger dere å vite?