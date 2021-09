UTBOMBET: Familiemedlemmer utenfor hjemmet hvor bilene ble bombet, dagen etter at USA innrømmet tabben.

Biden støtter full etterforskning av droneangrepet i Kabul

USAs president Joe Biden støtter en grundig etterforskning av det amerikanske droneangrepet som drepte ti sivile i Afghanistan i forrige måned.

Publisert: Nå nettopp

Det opplyser Det hvite hus mandag, ifølge Reuters.

– Dette ble gjort ved en feiltagelse. Ethvert tap av liv er en tragedie, sier pressesekretær Jen Psaki som fortalte at presidenten ble brifet om saken fredag morgen.

Droneangrepet fant sted under evakueringen av vestlige borgere og afghanere som forsøkte å rømme Afghanistan i frykt for Taliban. Syv av de drepte skal ha vært barn og USA innrømmet for noen dager siden at angrepet var en tabbe etter først å ha hevdet at de tok ut en terrortrussel.

– Angrepet ble utført i full overbevisning om at det ville forhindre en nært forestående trussel mot våre styrker og de evakuerte ved flyplassen, men det var en tabbe, og det beklager jeg på det sterkeste, sa general og toppsjef ved den amerikanske hovedkommandoen, Frank McKenzie, fredag kveld.

USA hevdet innledningsvis at de hadde tatt ut en ny terrortrussel mot den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen, som bare dager i forveien ble utsatt for et terrorangrep som drepte rundt 200 mennesker – de fleste sivile afghanere.

Senere innrømmet det amerikanske forsvaret at tre sivile muligens ble drept i angrepet.

Men kort tid etter at New York Times publiserte undersøkelser som viste at angrepet ikke tok ut en terrortrussel, men drepte en sivil afghansk mann som jobbet for en amerikansk hjelpeorganisasjon og ni medlemmer av den utvidede familien hans, innrømmet USA at ti sivile ble drept i angrepet.

Etter innrømmelsen rykket forsvarsminister Lloyd Austin ut med en beklagelse.

– Jeg kondolerer dypt familiene til de drepte. Vi ber om unnskyldning, og vi vil forsøke å lære av dette grusomme feilgrepet, sa Austin, ifølge NTB.