I VERDENS FOKUS: Tyrkias sterke mann Recep Tayyip Erdogan har inntatt hovedrollen i spørsmålet om finsk og svensk utvidelse av forsvarsalliansen.

Derfor kan Erdogan vinne på å skape krise i Nato

Samtidig som president Erdogan angriper Sverige og Finland, har Tyrkia iverksatt en lite kjent offensiv mot kurdiske militser i Irak.

I skyggen av Ukraina-krigen, har Tyrkia i vår lansert en storstilt militæroffensiv i Nord-Irak.

Grytidlig morgen 17. april bombet tyrkiske jagerfly, helikoptre og væpnede droner gjemmesteder, tunneler og ammunisjonslagre i fjellregionene Metina, Zap og Avashin-Basyan. Dette skal ha vært tilholdsstedene til det kurdiske arbeiderpartiet og geriljagruppen PKK, som er kategorisert som en terrorgruppe i Tyrkia, EU og USA.

Tyrkia har vært i krig med PKK siden 1984. «Operasjon Låst klo», som militæroffensiven er blitt døpt, skal være den største tyrkiske offensiven mot Irak noensinne.

BOMBET: Røyken stiger fra fjellene i fjellene ved Matin i Nord-Irak etter at et tyrkisk jagerfly skal ha bombet en PKK-posisjon 28. april.

– De tyrkiske væpnede styrkene startet denne operasjonen for å rydde områdene okkupert i Nord-Irak for terrorister, forklarte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan etter bombingen.

Regjeringen i Ankara omtaler offensiven som et selvforsvar, og har vist til at den er en reaksjon på at PKK skal ha planlagt et omfattende angrep mot Tyrkia fra sine baser i Nord-Irak.

– Operasjonen fortsetter helt til den siste terroristen er død, har Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar uttalt, mens han samtidig forsikret om at det ikke ville bli sivile tap.

Info Operasjon Låst klo Operasjon Låst klo er den tredje i rekken av tyrkiske militæroffensiver med kodenavn «klo».

Alle har som hensikt å hindre at PKKs væpnede styrker skal kunne bevege seg fra sine ulike baser som sprer seg over et områder fra Qandil-fjellene på grensen mellom Irak og Iran til den syriske landegrensen.

Offensiven Lynklo ble lansert i 2021, mens de to simulantene militæroperasjon Ørneklo og Tigerklo ble igangsatt i 2020. Kilde: Al-Monitor Vis mer

PKK i sentrum av NATO-diskusjon

Relasjonen til PKK har havnet i sentrum av den historiske NATO-utvidelsen, der Erdogan sier han ikke ønsker Sverige og Finland velkommen i forsvarsalliansen fordi de «huser terrorister» og nekter å selge våpen til Tyrkia.

Onsdag ble det kjent at Tyrkia har midlertidig blokkert videre hurtigbehandling internt i Nato av søknadene fra Sverige og Finland. Erdogan krever at landene utleverer 33 «terrorister».

Det er særlig Sverige Erdogan er skeptisk til. Kurderne er en stor etnisk minoritet i Sverige, og ifølge det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har PKK vært aktive i Sverige.

TALER TIL SINE: Erdogan under en tale til sitt regjeringsparti AKP 18. mai i Ankara.

Kampen mot PKK og kravet om å få utlevert det Tyrkia mener er terrorister, er bare én av grunnene til at Tyrkia motsetter seg svensk og finsk Nato-medlemskap.

Her er seks gevinster Erdogan kan høste ved å skape uro i Nato:

1: Økt popularitet

Ting går ikke på skinner på hjemmebane for Erdogan. Han kom i sin tid til makten under en dyp økonomisk krise, og nå kan det i ytterste konsekvens være at han mister makten av samme grunn.

For prisveksten er skyhøy i Tyrkia, og folk flest har fått langt dårligere råd. Misnøyen med den økonomiske situasjonen øker, og er det noe som påvirker velgere, så er det nettopp økonomiske spørsmål.

– For Erdogan nå handler alt om innenrikspolitikk. Han må vise hvor viktig Tyrkia er på den globale arenaen, sier Wolfango Piccoli, professor i internasjonale studier og visepresident i konsulentselskapet Teneo.

TYRKIA-EKSPERT: Wolfango Piccoli er visepresident i det New York-baserte konsulentselskapet Teneo Intelligence som driver med politisk analyse.

Erdogan må utlyse nyvalg innen juni neste år, og det er ventet at presidentvalget kan bli krevende for AKP-lederen. Dette er også året Den tyrkiske republikken feirer hundre år, altså en symboltung begivenhet for presidenten og landet.

– Erdogan har mistet oppslutning på grunn av den dårlige økonomien. Derfor må han bruke utenrikspolitikken for å lede folks oppmerksomhet vekk fra hvordan det står til innenriks, og derfor lagde han dette kaoset med svensk og finsk medlemskap. Dette er en kjent taktikk fra Erdogans side, sier Tyrkia-eksperten til VG.

PRISHOPP: Prisen på basisvarer som brød har skutt i været i Tyrkia. Inflasjonen steg til hele 70 prosent i april.

En av Norges fremste Tyrkia-kjennere, Einar Wigen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, deler denne analysen.

– Det første Erdogan kan vinne på dette, har han allerede vunnet. Egentlig handlet dette om Ukraina, Nato, Sverige og Finland. Nå handler det om ham. Det er en seier.

– Hvorfor er det en seier for Erdogan?

– Populistiske ledere lever av oppmerksomhet, og nå har verdens medier rettet oppmerksomheten mot Erdogan. Han ser ut som «the man of the hour».

TYRKIA-EKSPERT: Einar Wigen er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

– At folk utenfor synes at dette er ubegripelig, er sin sak. Men innad i Tyrkia vil jeg tro at dette splitter velgermassen. Og det spiller opposisjonskandidatene ved det forestående presidentvalget utover sidelinjene. Opposisjonskandidatene har forsøkt å posisjonere seg for å være den ene som stiller mot han.

– Nå har de fått valget: De kan si at dette er noe stort tull, og dermed risikere å bli anklaget for å støtte terrorisme. Eller de kan slutte seg til ham, og dermed drukne i det som dreier seg om Erdogan.

2: Terrorstempling

Den tyrkiske regjeringen krever at PKK og den militære syriske søsterorganisasjonen YPG, som har vært aktive i å nedkjempe terrororganisasjonen IS, klassifiseres som terrorgrupper i flere land. I dag står PKK på terrorlisten i Tyrkia, EU og USA.

Tyrkia krever dessuten utlevering av 33 personer fra Sverige og Finland som er anklaget for terror i hjemlandet. Dette er et vilkår for at Tyrkia skal støtte de Finland og Sveriges Nato-medlemskap, sier Erdogan onsdag.

Einar Wigen ved Universitetet i Oslo anser det som svært lite sannsynlig at Sverige vil utlevere

– Det høres usannsynlig ut å skulle legge press på svenske domstoler, sier han til VG.

Tyrkia-ekspert Piccoli tror heller ikke at det vil bli noen utlevering av hverken eksil-tyrkere med tilknytning til PKK eller Gülen-bevegelsen.

PKK: To medlemmer av den militante fløyen av det kurdiske arbeiderpartiet PKK under sammenstøt med tyrkiske styrker i Diyarbakir sørøst i Tyrkia høsten 2015.

– Det finnes ikke mye sympati for Finland eller Sverige i Tyrkia. Sverige er mest problematisk, fordi de har hatt kurdiske flyktninger i lang tid, og mange gülenister siden det mislykkede kuppforsøket i 2016, sier Piccoli.

Sverige innførte også en våpenembargo mot Tyrkia i 2019, som følge av at Tyrkia gikk militært inn på bakken i Syria-krigen.

– Dette er i stor grad en hevnaksjon fra Erdogan, mener Piccoli.

3: Fred til å krige

En tredje gevinst Erdogan potensielt får ved å skape uro i Natos rekker, er at han uforstyrret kan fortsette sine militæroperasjoner mot kurdiske grupper i Syria og Irak.

For mens fokuset ligger et annet sted, fortsetter den tidligere nevnte «Operasjon Låst klo» med full styrke. Og Tyrkia har fortsatt en militær tilstedeværelse i de kurdiske områdene i Nord-Syria. Dette er kriger Tyrkia helst ser at Nato ikke kritiserer eller blander seg inn i. Tyrkia, som har Natos nest største hær, viser stadig til at kampene som pågår i Irak og Syria er for eget selvforsvar.

4: Flere våpen

Et av Tyrkias krav til å godkjenne svensk og finsk Nato-medlemskap er at landene opphever sin stans av våpeneksport til Tyrkia.

Tyrkia-ekspert Einar Wigen mener det kan ligge rom for forhandlinger her.

– Hva er USA villig til å gi? Hva er Sverige villige til å gi? spør han seg.

– Jeg tror det vil være vanskelig å komme med innrømmelser hva gjelder PKK og YPG direkte, men å oppheve forbudet mot våpeneksport og å få i stand handelsavtaler er en mulighet, sier han, og peker på at sistnevnte kan hjelpe på den semre tilstanden til tyrkisk økonomi.

VENNER: Erdogan og Putin etter et møte ved den russiske presidentens residens i Sotsji høsten 2021.

5: Smil fra til Putin

Erdogan har de siste ti årene jobbet for å bedre forholdet til Russland, særlig av økonomiske årsaker. Og krigen i Ukraina har vist for en hel verden hvilket innpass den tyrkiske presidenten har fått hos Putin. For da valg av «fredsmegler» skulle tas, var det Erdogan som fikk rollen, og Tyrkia ble stedet for fredsforhandlinger (i tillegg til en annen Putin-alliert Hviterussland).

Tyrkia er eneste Nato-land som ikke har innført sanksjoner mot Russland. I Tyrkia kryr det nå av russiske turister, og russerne utgjør den største andelen av dem som kjøper ny eiendom i Tyrkia.

Samtidig er det en krevende øvelse å holde forholdet til Russland varmt og samtidig være en del av Nato, som fordømmer den brutale angrepskrigen.

– Tyrkia driver en vanskelig balansering mellom Nato, Russland og Ukraina, oppsummerer professor Piccoli.

ALLIERTE: Erdogan og Biden er viktige allierte i Nato. Her under et Nato-møte i Brussel 24. mars, der alt handlet om krigen i Ukraina.

6. Respekt fra Biden

Professor og Tyrkia-ekspert Piccoli mener også at Erdogan med Nato-uroen forsøker å hevde seg overfor USA.

– Offisielt ber Erdogan om utlevering av kurdere, men i realiteten snakker han til USAs president Joe Biden, ikke til Sverige og Finland. Erdogans hovedmål er Biden. Han prøver å si at Tyrkia bør være viktig for USA. Erdogan krever den respekten og oppmerksomheten han mener han fortjener av den amerikanske presidenten, sier han til VG.

Biden har nesten ikke hatt kontakt med Erdogan siden starten av Ukraina-krigen 24. februar. Piccoli tror Erdogan med sitt Nato-utspill kaller på Bidens oppmerksomhet, og det av en konkret grunn:

– Tyrkia ønsker å modernisere flyene de allerede har, og at USA skal selge nye F16-fly til Tyrkia, som nå er et spørsmål som ligger hos Kongressen. Dette er noe Erdogan kan be om i retur for å hjelpe Nato med utvidelsen, mener Piccoli.