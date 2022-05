SOVJET-NOSTALGI: Vladimir Putin ser på et Sovjet-flagg med ansiktene til kommunistlederne Josef Stalin og Vladimir Lenin under et besøk i Ivanovo nordøst for Moskva i mars 2020.

Ekskommunister styrer Russlands krig: − Mer og mer Sovjetnostalgi

Samtlige av de mest fremtredende russiske profilene i Ukraina-krigen er født i Sovjetunionen. Nesten alle gjorde karriere i kommunistpartiet, og flere også i det fryktede sikkerhetspolitiet KGB – som president Vladimir Putin selv.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG har gått gjennom bakgrunnen til de 12 mest profilerte personene fra russisk side de siste månedene. Den viser en gjennomsnittsalder på 63,9 år og der UD-talskvinnen Maria Zakharova er den eneste under 50 år.

Mange av disse personene har vært knyttet til Putin helt siden KGB-tiden, mens andre har vært i kretsen fra rundt 2000, da han overtok som president etter Boris Jeltsin.

– Jeg tror det handler mer om de personlige relasjonene som denne ledelsen har til Putin enn deres fortid i Sovjetunionen. Men det er klart at når vi har en så stor gruppe som har opplevd Sovjet-tiden, så spiller det også inn på hvordan de tenker i dag, sier Jon Reinhardt-Larsen ved «Institut for Kultur og Samfund» ved Aarhus Universitet til VG.

– Hva tenker du om den høye gjennomsnittsalderen deres?

– Jeg synes bestemt at det går an å trekke paralleller tilbake til Sovjettiden – og da særlig under Leonid Brezjnev, da landet ble styrt av de gamle menn. Den samme form for stagnasjon som var den gang har vi sett etter at Putin kom tilbake som president i 2012. Det virker som det har skjedd det samme som under Brezjnev – at systemet låser seg litt og ikke er mottagelig for nye ideer som kan føre det videre, sier Jon Reinhardt-Larsen.

– Er det en Sovjet-nostalgi?

– For et halvt eller ett år siden så vi ikke det så utpreget, men jeg synes vi har sett mer og mer til Sovjet-nostalgi med krigen i Ukraina. Det er litt paradoksalt – for det Putin-regimet vil er å skape et nytt russisk imperium, ikke et nytt Sovjetunionen med mange likestilte republikker eller planøkonomien. Men de bruker det vel som en form for samhold og lengsel etter å være supermakt som Sovjet var og som Russland ikke har vært siden, svarer den danske forskeren.

– Gjorde karriere i Sovjetunionen

Forsker Maria Snegovaya ved Virginia Tech har undersøkt de 100 øverste i Putin-styret – og hennes konklusjon er denne i en epost til VG:

– Putins elite er nostalgiske for Stalin-Brezjnev-idealene, fordi de fleste av dem gjorde karriere i Sovjetunionen. 60 prosent av Russlands toppledelse kommer fra den sovjetiske nomenklaturen, mens andelen agenter ved makten har økt flere ganger.

– 30 år etter Sovjets kollaps utgjør Sovjet-byråkrater eller deres slektninger hoveddelen av Putins elite, fastslår Snegovaya, som har publisert undersøkelsen i en artikkel på theins.ru.

Derfor konkluderer hun også med at det ikke holder med et lite skifte i makten i Moskva – men at det må være en fullstendig omkalfatring er nødvendig hvis en skal få slutt på Russlands aggresjon.

– Gjemte partiboka

Den kjente gravejournalisten Roman Anin skriver om dem på istories.media:

– Det er nesten ingen kommunister blant dem. De tok imot den nye kapitalismens muligheter med glede og ble mangemilliardærer. De gjemte partiboka, men beholdt statuene av Dzerzjinskij på kontorene sine. I hjørnet hang de opp ortodokse ikoner.

Dzerzjinskij regnes som grunnleggeren av KGB. Anin legger til at de alle – som Putin har sagt – regner Sovjetunionens sammenbrudd som «det 20. århundrets største geopolitiske katastrofe».

VGs gjennomgang av de 12 mest profilerte russiske lederne under krigen:

Vladimir Putin (69) – president

Ble medlem av kommunistpartiet mens han studerte jus ved Leningrads statsuniversitet på begynnelsen av 1970-tallet. Ble i 1975 rekrutterte til KGB, der han var i 16 år og på denne tiden oppnådde å bli oberstløytnant. Ble medlem av kommunistpartiet på 1970-tallet og fortalte i 2016 at han fortsatt har medlemskortet.

FORSVARSMINISTER: Sergej Sjojgu fotografert på Seiersdagen den 9. mai 2022. I bakgrunnen det kjente bildet av sovjetiske soldater som setter Sovjet-flagget på toppen av riksdagsbygningen i Berlin i 1945.

Sergej Sjojgu (66) – forsvarsminister

Stammer fra et tyrkisk folkeslag i sørlige Sibir. Medlem i kommunistpartiet allerede i 1977. Ble i 1988 funksjonær i partiet i republikken Khakasija og avanserte året etter til en større stilling i Krasnojarsk. Var partimedlem frem til Sovjets fall.

FSB-SJEF: Aleksandr Bortnikov

Aleksandr Bortnikov (70) – sjef for sikkerhetstjenesten FSB

Ble medlem i ungkommunistene i 1966. Kom inn i KGB i 1975 og utdannet seg ved KGBs Dzjersinskij-institutt i Moskva. På denne tiden ble han medlem av kommunistpartiet. Ble etter hvert en del av kontraspionasjen i Leningrad-området.

SVR-SJEF: Sergej Narysjkin.

Sergej Narysjkin (67) – leder for utenlandsetterretningen SVR

Ble førstesekretær i Komosomol, kommunistenes ungdomsorganisasjon, i 1978. Fikk utdanning i KGB fra 1978 til 1982 – og ble allerede i 1980 kjent med Vladimir Putin gjennom nettopp KGB. Jobbet senere på Sovjet-ambassaden i Brussel.

SENTRAL: Nikolaj Patrusjev etterfulgte Putin (t.h.) som FSB-sjef i sin tid.

Nikolaj Patrusjev (70) – sekretær for Sikkerhetsrådet

Sønn av en marineoffiser som også var medlem av kommunistpartiet. Ble rekruttert til Sovjets beryktede hemmelige tjeneste KGB allerede i 1975. Ble utdannet på KGB-skolen i Minsk. Steg raskt i gradene i KGB hjemme i Leningrad. Tidligere FSB-sjef.

GENERAL: Valerij Gerasimov fotografert sammen med Putin i desember 2021.

Valerij Gerasimov (66) – sjef for generalstaben

Utdannet i «den røde arme» på 1970- og 80-tallet, først ved Kazan høyere stridsvognbefalsskole, deretter Militærakademiet for panserstyrker. Det er uklart om han var medlem av kommunistpartiet.

SOVJET-KARRIERE: Sergej Lavrov.

Sergej Lavrov (72) – utenriksminister

Moren jobbet i Sovjets ministerium for utenlandshandel, og selv ble han utdannet ved prestisjeuniversitetet MGIMO i Moskva. Lavrov jobbet den første tiden ved Sovjet-ambassaden på Sri Lanka, deretter ved UD i Moskva og så ble han sendt til FN-delegasjonen i New York. Vel tilbake i Moskva i 1988 fikk han ulike toppstillinger i sovjetisk UD.

SENTRAL KVINNE: Valentina Matvijenko (t.h.) gjorde karriere allerede i kommunisttiden.

Valentina Matvijenko (73) – leder i føderasjonsrådet

Gjorde karriere i kommunistpartiet hjemme i det daværende Leningrad på 1980-tallet. Først var hun i ungdomsorganisasjonen Komsomol, deretter ble hun partiets førstesekretær i en stor bydel. Er for øvrig født i Ukraina.

STATSMINISTER: Mikhail Misjustin fotografert på Seiersdagen 9. mai 2022.

Mikhail Misjustin (56) – statsminister

Faren var medlem av sentralkomiteen i kommunistenes ungdomsorganisasjon Komsomol. Utdannet i Sovjet-tiden på Maskinverktøy-instituttet – som hadde en militær rolle og derfor trengte han ikke avtjene militærtjeneste i Sovjet-armeen. Var 25 år ved Sovjetunionens sammenbrudd.

PUTIN-TALSMANN: Dmitrij Peskov.

Dmitrij Peskov (54) – talsmann for Putin

Er også oppvokst med Sovjet-staten med en far som var diplomat og som først og fremst jobbet ved ulike arabisk ambassader – Emiratene, Egypt, Libya. Fra 1989 begynte han selv å jobbe for UD-systemet i det daværende Sovjetunionen. Putins talsmann siden april 2000.

UD-TALSKVINNE: Maria Zakharova fotografert i januar 2022.

Maria Zakharova (46) – talskvinne i UD

Etter som hun er født i 1975, rakk Maria Zakharova naturlig nok ingen karriere i Sovjetunionen, men hun vokste i høyeste grad opp med kommuniststaten: Faren Vladimir var nemlig diplomat, og lille Maria tilbrakte hele 1980-tallet og mer til med en pappa som jobbet på Sovjets ambassade i Beijing.

«STORTINGSPRESIDENT»: Vjatsjeslav Volodin fotografert på Seiersdagen 9. mai.

Vjatsjeslav Volodin (58) – leder i Statsdumaen

Ble medlem av kommunistpartiet i 1985 etter å ha vært leder for studentorganisasjonen på landbruksskolen han gikk på. Ble medlem av Saratovs bystyre allerede i Sovjet-tiden. Nå leder for parlamentet.