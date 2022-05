SEIERSDAGEN: Vladimir Putin fotografert på Den røde plass den 9. mai.

Derfor sviktet Putins spioner: − Du må rapportere det som ledelsen ønsker å høre

Spioner som ikke er kompetente nok, en kultur der sjefer får den etterretningen de ønsker å høre og en Vladimir Putin (69) som stengte seg inne i sin egen verden.

Av Ole Kristian Strøm

Det er blant forklaringene som kommer fram i et nytt prosjekt ledet av den kjente russiske gravejournalisten Roman Anin, publisert i istories.media, om Putins krigsfiasko i Ukraina.

Etterretningen har stor makt i Russland, ikke minst under Vladimir Putin, selv tidligere agent i KGB og så sjef for nye FSB i 1998–1999.

Presidenten stolte på rapporter fra sine tidligere kolleger, inkludert den såkalte «fem avdeling». De har blant annet ansvaret for FSBs utenlandsetterretning. FSB skaffet seg retten til å utføre operasjoner i utlandet nettopp da Putin var sjef der. Inntil da hadde de bare jobbet innenlands.

Det var altså denne avdelingen av FSB som ga Putin informasjon om den politiske situasjonen i Ukraina før invasjonen, ifølge både denne nye granskingen og en tidligere artikkel fra Meduza.

– Sjekket ikke rapportene

Ifølge istories.media er «avdeling fem» en av de mest lukkede tjenestene i FSB. Den spesialiserer seg på å samle informasjon i Russland og det tidligere Sovjetunionen – og har altså ansvaret for Ukraina.

General Sergej Beseda er sjef for avdelingen. Hans nestkommanderende heter ifølge istories.media Grigorij Grisjajev – som igjen har en stedfortreder som heter Dmitrij Miljutin. Ifølge gravejournalist Anin var det Grisjajev og Miljutin som var direkte ansvarlige for informasjonen som ble rapportert til Kreml om situasjonen i Ukraina.

FSB-SJEF: Aleksandr Bortnikov har styrt etterretningstjenesten siden 2008.

– Mine kilder fastslår at orienteringene er skrevet av operative offiserer. Ledelsens feil var at de ikke sjekket noe, men godtok ordlyden i informasjonen de fikk, skriver Roman Anin.

Midt i mars skrev de to journalistene og forfatterne Andrej Soldatov og Irina Borogan i den uavhengige nettavisen Meduza at Putin hadde slått til mot «femte avdeling». Blant annet skulle Beseda ha blitt plassert i husarrest.

Gravejournalist Anin skriver at dette var overdrevet:

– Folk som ham havner ikke i fengsel.

Bråk internt

– Fire kilder forteller oss at dette ikke var tilfelle. «Beseda røres ikke. Slike folk ender ikke opp i fengsel», sier en bekjent av Beseda.

Men innad i FSB er det ingen tvil om at det settes store spørsmålstegn ved den jobben som avdeling fem har gjort.

– Dessuten er mange andre offiserer tørste etter blodet til sine kolleger fra den tjenesten og venter på at det skal opprettes straffesaker mot dem, skriver Anin – og siterer en FSB-offiser som omtaler denne avdelingen:

– «De selger luft».

– Tolket feil

En annen kilde sier ifølge istories.media:

– «De fant opp ting, tolket feil og noen ganger fantaserte de, og ledelsen trodde gladelig på det».

– For eksempel skrev de at regionene i Ukraina ikke hadde noen reell forbindelse med Kyiv-regjeringen, og det ville bare trengs en liten dytt for å få disse regionene til å «løpe» mot Russland.

Anins kilder er, naturlig nok, anonyme. Men Roman Anin er en internasjonalt anerkjent journalist som tidligere har vist at han har gode kilder. Flere kilder beskriver for ham hvorfor Putin ikke fikk den nødvendige informasjonen før han tok avgjørelsen om krigen:

– Du må rapportere det som ledelsen ønsker å høre, eller blir du ikke forfremmet. Og slik kan det bli problemer, sier en av kildene.

I teorien skulle Putin ha mottatt god informasjon både fra FSBs femte avdeling og fra utenlandsetterretningen – men det har ikke fungert.

– Lite profesjonelle

Kildene hevder at russisk etterretning har kommet inn i en vond spiral der ledelsen både i FSB og i Russland foretrekker «utøvende idioter» – og at disse rekrutterer folk som er like dem selv, sier anonyme etterretningskilder.

Det beskrives at det var lite profesjonelle folk som fikk jobben med å innhente informasjon om Ukraina.

EKSPRESIDENT: Viktor Janukovitsj (t.h.) var en pro-Moskva president i Ukraina fram til februar 2014. Her under et besøk i Moskva to måneder tidligere.

Gravejournalisten beskriver hvordan Ukraina ble nedprioritert i FSB, fordi russerne alltid så på Ukraina som en «provins» og ikke gjorde anstrengelser for å forstå hva som foregikk der. Dessuten var folk i etterretningstjenestene i to landene ofte gamle klassekamerater og kolleger. Og russerne trodde at den Moskva-vennlige presidenten Viktor Janukovitsj satt trygt – selv om han i faktum var hatet av «alle». Euforien var stor over annekteringen av Krim og de relativt greie seierne i Øst-Ukraina.

– Ingen har egentlig forsøkt å forstå hva som har skjedd i det ukrainske samfunnet de siste åtte årene, er konklusjonen til Roman Anin.

Kilder sier til ham at russisk etterretning baserte seg altfor mye på Janukovitsj-folk som hadde flyktet over til Russland etter at Janukovitsj ble fjernet i februar 2014.

– De matet sine fantasier til Beseda i FSB for å rettferdiggjøre sin eksistens, og all informasjon ble justert for å passe på at de ville tilbake til Ukraina og ha viktige posisjoner der, sier en tidligere FSB-offiser.

Putin «i sin egen verden»

Det paradoksale er at FSB infiltrerer alle offentlige etater i Russland. FSB «godkjenner» alle som blir politisjefer, dommere, guvernører, toppledere i statseide selskaper, i viktige posisjoner i presidentadministrasjonen og ministre, heter det. FSB har sine folk overalt – og Anin siterer en kilde slik:

– Putin fortsetter å jobbe som direktør for FSB, bare under dekke av å være Russlands president.

Meduza-publisher Galina Timtsjenko har lest granskingen og er overbevist om at den er riktig:

– Det er ganske åpenbart at det er slik faktisk. Putin lever «i en annen verden», som Angela Merkel sa det allerede i 2014, sier hun til VG.

MØTTES: Vladimir Putin og den østerrikske kansleren Karl Nehammer (t.h.).

Den eneste vestlige lederen som har møtt Putin siden krigen startet, er Østerrikes bundeskansler Karl Nehammer. Han beskrev etterpå at Putin er i sin egen verden.

– Han er i sin egen krigslogikk. Jeg tror krigen er nødvendig for Russlands sikkerhet. Han stoler ikke på det internasjonale samfunnet. Han beskylder ukrainere for folkemord i Donbas-regionen.

Corona-karantene

Både istories.media, BBCs russiske utgave og andre kilder beskriver hvordan Putin reduserte antall møter ansikt-til-ansikt drastisk kunder pandemien. Før hvert møte med presidenten måtte folk holde seg i streng karantene i to uker. Dette stemmer godt med at OL-heltene som møtte Putin i Kreml så sent som den 26. april 2022 måtte være i karantene i lang tid på forhånd. Dette bekreftet både skipresident Jelena Välbe og Bolsjunov-trener Jurij Borodavko den gang.

– Han traff ikke flere enn fem personer, den nærmeste kretsen, om noen, i denne perioden. Det var veldig vanskelig å jobbe, vi var de siste som fikk vite om beslutninger, sier en Kreml-byråkrat til istories.media, og BBC forteller at Putin holdt seg i sin residens utenfor Moskva, Novo-Ogarjovo, under pandemien.