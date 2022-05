TIKTOKER: Max Klymenko slik han fremstår på TikTok.

Ukrainsk tiktoker sier han betalte for aborter

Max Klymenko hevder han har betalt for 100 aborter for ukrainske kvinner, fordi det er vanskelig å få abort i landene de har flyktet til.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tiktokeren som bor i Storbritannia har 2,5 millioner følgere. Ifølge Business Insider laget han en video om å gi bidrag til Abortion Support Network (ASN), en veldedig europeisk organisasjon som jobber med å tilrettelegge for abort.

Klymenko sier til Insider at han donerte 7000 euro, rundt 72.000 kroner, som skulle gå til å hjelpe ukrainere.

ASN har bekreftet donasjonen til Insider, og at de mottok flere donasjoner etter Klymenkos video.

I videoen sier tiktokeren at FN har oppgitt at hundrevis av ukrainske kvinner skal ha blitt voldtatt, den yngste angivelig bare 14 år gammel.

Den ukrainske ombud for menneskerettigheter, Ljudmyla Denisova, har beskyldt russiske militære for grove overgrep, blant annet mot en 14-årig jente i Butsja som skal ha blitt gravid.

FN har ifølge CBS News oppgitt at voldtekt blir brukt som et middel i krigføringen og at de har mottatt troverdige påstander om seksuell vold mot barn begått av russiske styrker.

Seksuell vold er et kjent våpen fra krigføring over hele verden.

Klymenko oppgir at han delte videoen for å få oppmerksomhet rundt saken og for å oppfordre andre til å donere til saken.

Ifølge Insider sier han en av grunnene er hvor vanskelig det er å få tillatelse til abort i Polen, der voldtatte kvinner kun får ta abort om de tar saken til retten og får tillatelse.

Polen har tatt imot flest ukrainske flyktninger, ifølge Insider.

Klymenko deler mange videoer om Ukraina og krigen på sin TikTok-profil.