Putins propaganda-mestere: − Går Goebbels en høy gang

«Denazifisering», «avukrainisering» og total fjerning av navnet «Ukraina». Slik legitimeres Ukraina-invasjonen for russiske borgere.

Samme dag som verden fikk vite om blodbadet i Butsja 3. april, publiserte det statseide russiske nyhetsbyrået RIA Novosti en artikkel med tittelen «Hva Russland bør gjøre med Ukraina».

Artikkelen var ført i pennen av forfatter og tidligere spinndoktor Timofei Sergeitsev.

Her argumenterer han for hvorfor Russland må «denazifisere» Ukraina, og hvordan dette skal skje.

– Denazifisering vil uunngåelig også være en avukrainisering, skriver han blant annet.

Forfatteren går så langt som å mene at navnet «Ukraina» trolig må fjernes for at landet skal frigjøres.

Russland avviser å ha noe å gjøre med de hundretalls drepte i Butsja.

Ifølge russisk propaganda skal landets «spesialmilitæroperasjon» befri Ukraina fra nynazister.

Artikkelen er på mange måter en gjenklang av russisk retorikk og propaganda om invasjonen av nabolandet.

Den skarpe ordbruken har likevel vekket reaksjoner, spesielt fordi den er publisert av et statseid russisk nyhetsbyrå:

– At offisielle medier publiserer noe slikt er ikke bare uhyggelig, men sier noe om forfallet i russisk offentlighet, sier professor Bernt Hagtvet ved Oslo Nye Høyskole, medforfatter av «Politisk Vold», til VG i en e-post.

– Landet går Goebbels en høy gang her.

Joseph Goebbels var propagandaminister i Adolf Hitlers Nazi-Tyskland.

STYRTE SHOWET: Goebbels var beryktet for sine retoriske evner og bygget opp et omfattende propagandaapparat under Hitlers styre.

Hvem er forfatteren?

Sergeitsev er en relativt ukjent forfatter i Russland, ifølge Le Mondes Moskva-korrespondent. The Moscow Times beskriver ham som en «politisk konsulent» og «spinndoktor».

Han var rådgiver for den prorussiske, ukrainske ekspresidenten Viktor Janukovitsj som ble avsatt i voldsomme folkeprotester i 2014, og som deretter flyktet fra landet.

Samme år begynte Sergeitsev å skrive for RIA Novosti. Blant temaene han har tatt for seg er «Hva slags Ukraina trenger vi ikke», og «Hvem USA utpeker som verdens ondskap».

Hva står det i artikkelen?

– Ukrainsk nazisme utgjør en større trussel mot verden og Russland enn den tyske nazismen gjorde på første halvdel av 1900-tallet, skriver Sergeitsev i artikkelen «Hva Russland bør gjøre med Ukraina».

Det er Vesten som har «designet», spredt og sponset den ukrainske nazismen, mener han.

BEDRE TONE: Putin hadde et helt annet forhold til Ukrainas ekspresident Janukovitsj enn han har til nåværende president Vlodymyr Zelenskyj. Her er Putin og Janukovitsj i Moskva i 2013.

Ukraina anklages for en «blitskrig» mot russisktalende befolkning i landet. Han påstår feilaktig at de blir undertrykt.

Ethvert forsøk på å bygge en ukrainsk nasjonalstat, leder automatisk til nazisme. Tanken om Ukraina som en selvstendig nasjon er i seg selv «kunstig» og «anti-russisk».

Nazismen i Ukraina er ifølge Sergeitsev «formløs». Dette lar landet forkle nazismen som ambisjoner om å bli uavhengig og europeisk.

Alle soldater som har tatt til våpen mot Russland er skyldige i folkemord på russere, og «så mange som mulig må derfor ødelegges på slagmarken». De må «straffes på en måte som gjør dem til et eksempel».

Også sivile er skyldige i nazisme, gjennom passivitet. De må omskoleres og sensureres. Han foreslår også at «nazisympatisører» kan straffes med tvangsarbeid. Vis mer

Russisk «re-stalinisering»

Artikkelen understøtter en tendens som har foregått i lang tid, ifølge Bernt Hagtvet.

– Russland er i ferd med å bevege seg fra å være et autokrati til å ligne en totalitær stat. Det skjer en re-stalinisering av landet, sier professoren.

BELYSER MØRKE KROKER: Bernt Hagtvet er en av Norges fremste eksperter på høyreekstremisme. Bildet er tatt i 2013, da professoren var i Oxford for å skrive bok om Nazistene.

Russland, som har lidd store, militære tap i Ukraina, har slått hardt ned på landets presse for å kneble kritiske røster i hjemlandet.

Russiske TV-tittere får siste nytt gjennom programmer som «Moskva. Kreml. Putin.». Programmet ledes av en av landets mest kjente propaganda-stemmer, Vladimir Solovjov (58), som gjerne legger ut om den russiske presidentens gode gjerninger den uken.

Den russiske propagandaen har ifølge analytikere tilspisset seg siden landet invaderte Ukraina. I mars vakte president Putin oppsikt da han i en direktesendt tale langet ut mot kritikere og advarte om at Russland ville «spytte ut» forrædere «som et insekt som tilfeldigvis fløy inn i munnen deres».

– Typisk nynazisme

Øystein Sørensen professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og medforfatter til «Politisk Vold», mener artikkelen gir uttrykk for en storrussisk nasjonalisme.

– Det er klart at dette er livsfarlige tanker, tatt i betraktning at de åpenbart må ha en viss gjenklang i en av verdens største militærmakter, skriver han til VG i en e-post.

– Uansett hvor ille vi synes innholdet i artikkelen er – ideene i den er vel ikke så fryktelig originale.

Artikkelen uttrykker ideer som allerede dyrkes i visse ekstreme nasjonalistiske russiske miljøer - «riktignok i en spesielt skarp og rendyrket form», forklarer han.

SER TILBAKE FOR Å FORSTÅ FREMTIDEN: Historiker Øystein Sørensen er spesialist på blant annet nazisme, fascisme og totalitarisme. Bildet er tatt 18. august 2016.

Han får støtte av Valery Engel, som er spesialist på høyreekstremisme i gamle Sovjetstater, ved det London-baserte Center for Analysis of the Radical Right.

– Dette er typisk nynazisme, sjåvinisme og en oppfordring til kulturelt folkemord på det ukrainske folket, skriver Engel i en e-post til VG.

– Jeg frykter at dette kan gjøre det mulig å argumentere for «ubrukeligheten» til noen folkeslag i Russland, for eksempel hviterussere eller jøder.