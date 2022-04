Studenter opplever økt forventningspress

Forskere fra Storbritannia og USA har funnet ut at studenter opplever økt forventningspress fra foreldrene sine, og at det økte presset kan føre til perfeksjonisme. Dét bekymrer dem.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

Forskning.no har omtalt studien, som er publisert i tidsskriftet Psychological Bulletin.

Forskerne har hentet inn tall fra over 20.000 studenter i USA, Canada og Storbritannia.

Funnene viser at forventningspress fra foreldre har økt med 40 prosent siden 1989.

De to forskerne har tidligere publisert en studie som viser at perfeksjonisme er et økende fenomen i de samme landene. Nå tror de at det kan være en sammenheng mellom de to funnene.

Risikofaktor

I en pressemelding forklarer en av forskerne bak studien at økt bekymring fra foreldrene kan oppfattes som press om å være perfekt, og at det kan bli en risikofaktor for studentenes mentale helse. De knytter perfeksjonisme særlig til depresjon, angst, selvskading og spiseforstyrrelser.

– Forventninger fra foreldre kan ha en høy pris hvis de oppleves som overdrevne. Unge mennesker tar disse forventningene til seg og knytter dem til sin egen selvfølelse. Når de ikke greier å møte forventningene, som uunngåelig vil skje, blir de selvkritiske. For å kompensere, strebe de etter å være perfekte, sier forskerne.

Ikke foreldrenes ansvar

Ansvaret for økt press ligger ikke hos foreldrene, mener forskerne. De peker heller på samfunnsutviklingen i vesten, og at krav til utdanning, press fra sosiale medier og et samfunn der mye vil ha mer, preger foreldres forventninger, skriver forskning.no.

Økningen i selvrapportert forventningspress er oppsiktsvekkende, mener forskerne.

– Presset om å rette seg etter perfekte idealer har aldri vært større, og kan danne grunnlag for et nært forestående folkehelseproblem, skriver de i pressemeldingen.

De understreker at funnene ikke nødvendigvis kan overføres til andre kulturer enn dem de har undersøkt.