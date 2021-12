FRYKTLØS: Maria Ressa håper på det beste, som vil si at myndighetene i Filippinene lar fredsprisvinne får jobbe som journalist uten å bli trakassert.

Fredsprisvinner til VG: − Jeg vet ikke hva som kan skje med meg

Det var en oppløftet fredspris-duo som lørdag formiddag var invitert til Stortinget av Masud Gharahkhani for å fortsette samtaler de startet på under Nobelmiddagen på Grand hotel fredag kveld.

– Takk for sist og for en hyggelig middag og prat, sa en smilende Maria Ressa til stortingspresidenten. To skritt bak nikket en like fornøyd Dmitri Muratov.

De to fredsprisvinnerne ble tatt med rundt i Stortinget på en rask sightseeing og deretter inn til et møte med Utenrikskomiteen som nå ledes av tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

På spørsmål fra VG om hun fryktet negative reaksjoner fra myndighetene i Filippinene når hun snart er tilbake i hjemlandet etter tre begivenhetsrike dager i Norge, svarte hun følgende:

– Jeg vet rett og slett ikke hva som kan skje med meg. Jeg håper på det beste, dessuten er det i mitt land, som det er i de fleste, pandemien som skaper kaos og får stor oppmerksomhet. Det er også et valg ikke langt unna, sier hun og fortsetter:

– Jeg er bare den ene journalisten som håper på at mitt arbeid er med på å rette søkelyset mot, slik Nobelkomiteen uttrykte det, hvordan journalister jobber og hvor viktig det vi gjør er. Uansett hva som enn skjer med meg, må vi bare fortsette å gjøre det vi kan. Det gleder meg veldig å få alle de positive reaksjonene fra mitt hjemland, sier Maria Reesa til VG.

Mener artikler har tøffere tone

Den russiske fredsprisvinneren og redaktøren Dmitri Muratov mener det som ble oppfattet som en besk kritikk av Putin-regimet i takketalen han holdt under seremonien i Oslo Rådhus, ikke var spesielt annerledes enn det avisen hans Novaja Gazeta og enkelte andre russiske publikasjoner ofte kommer med.

PRESIDENT-MØTE: Stortingspresident Masud Gharahkhani tok lørdag imot fredsprisvinnerne Dmitri Muratov og Maria Ressa på Gharahkhanis kontor.

– Vi legger ut saker på nettet døgnet rundt og lager en papiravis som kommer ut to ganger i uken. Tilsammen er det rundt 200 artikler i uken, mange av disse er holdt en tøffere tone enn den jeg hadde i Nobelforedraget mitt, er Muratovs svar på om han frykter reaksjoner russiske myndigheter etter de tre dagene i Oslo.

Kritiserer makten

Masud Gharahkhani satte stort pris på besøket han fikk på Stortinget lørdag.

– Dette var stort for meg personlig fordi de to fredsprisvinnerne opererer i en virkelighet som viser hvor heldige vi er som lever i et land med ytringsfrihet. Vi har en fri presse som har anledning og arbeidsforhold hvor det å kunne kritisere de som har makt, noe som er helt avgjørende for et demokrati.

Han fortsetter:

– Og derfor gjør det meg stolt å møte disse modige journalistene som lever i land der de risikerer å bli drept eller fengslet. Ved å gi dem fredsprisen, gir vi dem også en viktige stemme, ikke vare i deres eget land, men også internasjonalt. Samtidig vet jeg at det kan bli tøft for dem når de kommer tilbake til sine respektive hjemland, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til VG.

DRAP OG TRUSLER: Menneskerettigheter ble diskutert da tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide snakket med fredsprisvinner lørdag.

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide, i dag leder for Stortingets utenrikskomite, møtte også fredsprisvinnerne.

– Begge prisvinnerne er inne på et viktig poeng som vi har jobbet mye med i menneskerettighetspolitikken, nemlig straffefriheten som gjelder for drap på journalister, trusler og forfølgelse. Det har overhodet ingen kostnader for de som begår dem. Og inntil man får gjort noe med det, så får man heller ikke gjort noe med overgrepene mot journalister. Det fins en rekke eksempler på det, sier Ine Eriksen Søreide.