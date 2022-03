Flukten fra Mariupol – kriger med kamera

Fotograf Evgeniy Malolekta

hjelper til med å transportere

en skadet kvinne i sikkerhet

under et angrep i Mariupol. Filmfotograf Mstyslav Chernov

dokumenterte Mariupol for

nyhetsbyrået AP til han

måtte flykte. De to fotografene har

tatt noen av de mest

gripende bildene fra

krigen i Ukraina. Det kan gjøre

dem til mål for

russiske soldater.

Kriger med kameraet

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dokumentarfotografene Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka var de siste reporterne igjen i beleirede Mariupol. Etter en dramatisk flukt er det nå ingen igjen.

I en reportasje for nyhetsbyrået AP forteller de at de visste at arbeidet deres var en provokasjon for Russland. I over to uker var Chernov og Maloletka de eneste internasjonale fotojournalistene i havnebyen Mariupol. Nå er det ingen igjen.

Arbeidet deres er uvurderlig, mener Bernt Eide. Han er nylig pensjonert førstelektor ved Fotojournalistutdanningen på OsloMet og har skrevet om fotojournalistikk i krig.

– At ikke Chernov og Malolekta lenger er i Mariupol, er et stort tap. Deres dokumentasjon er viktig. Ser vi tilbake på kriger gjennom historien, er det markant forskjell på kriger som har blitt dokumentert av fotografer og dem som ikke har blitt det, sier Eide på telefon til VG.

– Selv store hendelser og drap på mange mennesker kan forbigå i stillhet så lenge det ikke blir tatt verifiserbare dokumentarbilder.

Beleiret

Så lenge fotografene er i Mariupol, er de en konstant kilde til dokumentasjon av russernes overgrep og hvor hardt dette rammer befolkningen, presiserer Eide.

– De er kilder som i øyeblikket når hele verden. Det er opplagt at en krigførende makt som Russland ønsker å stoppe dem.

Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka rapporterte fra innsiden av et sykehus og var sammen med helsepersonell og pasienter da stedet plutselig var omringet av russiske tanks, skriver nyhetsbyrået AP.

Nå forteller de sin historie om flukten fra den beleirede byen.

Bævæpnede menn begynte å saumfare korridorene. Kirurger ga de to fotografene operasjonsklær som kamuflasje, forteller de.

Ved soloppgang braste brått bevæpnede, soldater inn i bygget:

– Hvor i svarte er journalistene?

Mstyslav Chernov har fortalt AP at han så de blå båndene soldatene har på ermene, blå for Ukraina, og vurderte sjansen for at de kan være russere i forkledning. Så ga han seg til kjenne.

Det neste han vet er at soldatene eskorterer ham og kollegaen ut fra sykehuset og gjennom en sønderknust by.

– Vi er her for å få dere ut herfra!

«Herfra» er Mariupol, byen som har vært beleiret i flere uker. Ifølge nyhetsbyrået AFP har EUs utenrikssjef Josep Borrell kalt Russlands angrep på byen for en enorm krigsforbrytelse.

Russland ga Ukraina frist til å overgi havnebyen innen mandag 21. mars klokken 05.00, lokal tid. Det skjedde ikke, og mandag kveld avviste Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina vil gå med på noe ultimatum om å gi fra seg viktige byer.

Motstridende narrativ

I sin øyenvitneskildring for AP spør fotograf Mstyslav Chernov seg selv hvorfor ukrainske soldater vil bruke tid og ressurser på å evakuere to reportere.

Forklaringen skal han ha fått fra en politimann under flukten: Hvis russerne får fatt i Chernov og kollegaen, vil russerne ifølge politimannen sette dem foran et kamera og få dem til å si at alt de har filmet og levert til av krigsdokumentasjon er feil.

Det er 15. mars 2022. De to dokumentarfotografene aner fortsatt ikke om de vil klare å komme seg ut av Mariupol i live.

Tony Hicks, nestledende fotosjef for international avdeling i nyhetsbyrået AP, understreker overfor VG at fotografenes sikkerhet går før kampen om å vinne nyhetene. Derfor satte AP i sving et helt kontaktapparat på bakkeplan for å evakuere de to i Mariupol. Det tok en uke fra beslutningen var tatt til evakueringen var gjennomført.

– Russerne er ikke glade for rapporteringen Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka har gjort. De viser terroren i det som skjer. De to befinner seg nå fremdeles i Ukraina og skal fortsette å jobbe for oss. Det er det de ønsker selv, men det er forbundet med høy risiko, sier Hicks i et telefonintervju med VG.

En av årsakene til at bilder fra Ukraina ofte ikke blir sluppet før mange timer og iblant ikke før et døgn etter at en hendelse har skjedd, er korrespondanseproblemer. En annen er sikkerheten.

SYKEHUSANGREP: AP-fotograf Evgeniy Malokleta peker på røyk etter et luftangrep på et barnesykehus i Mariupol, Ukraina, 9. mars.

– Vi holder iblant igjen bildene til vi er sikre på at fotografene våre er i sikkerhet og ikke kan spores opp. Det er bekymringsfullt når den russiske FN-ambassadøren holder opp et av bildene til Mstyslav Chernov og Evgeniy Maloletka og sier at det er «falske nyheter». Vi kunne ikke risikere å vente til de havnet på en eventuelt etterlystliste i Russland før vi trakk dem ut av Mariupol, understreker Hicks.

– I stedet for å komme med et skikkelig motargument, roper russerne med sin FN-ambassadør i spissen bare «Fake news! «. Men jeg vil understreke at å rope om falske nyheter er noe som skjer overalt nå, selv med vestlige myndigheter.

– Som Donald Trump?

– Jeg ville ikke nevne navn, men ja. AP prøver å få ut fakta, det er det vi driver med. Vi arrangerer ingenting. Derfor er vi også rettmessig en av de mest tiltrodde kildene i verden, avslutter Hicks.

Fotografiets kraft

Hvis en krigsforbrytelse eller noe annet den krigførende part ikke ønsker oppmerksomhet rundt bare blir omtalt med ord, blir det ingen stor sak hverken i mediene eller i verdens oppmerksomhet, presiserer fotojournalistikklektor Bernt Eide.

– Det finnes en lang rekke eksempler på dette. Ta Abu Gharib-fengelset i Irak der amerikanerne begikk overgrep mot krigsfanger: Det var omtalt av to menneskerettighetsorganisasjoner i et år før det kom i mediene. Det var i det øyeblikket det forelå bilder på bordet, at saken ble stor, sier Eide.

Et annet eksempel er da Saddam Hussein slapp giftgass over den kurdiske byen Halabja i Nord-Irak og drepte 5000 mennesker. Heller ikke denne hendelsen fikk videre oppmerksomhet før internasjonale reportere ble fløyet inn til byen i regi av Iran.

For Russlands president Vladimir Putin er fotografene som valgte å bli da befolkningen flyktet en utfordring mot hans narrativ.

Bildene av en skadet og høygravid kvinne som flykter ut av et sønderbombet barnesykehus og bildene av hvordan Mariupol gravlegger sine døde i massegraver, har rystet en hel verden.

Russiske myndigheter hevdet

at gravide Mariana Vishegirskaya

var en skuespiller. Bildene av henne fra da

hun evakuerte sykehuset

i Mariupol gikk verden rundt. To dager etter

angrepet viste

nye bilder at hun

har født en datter.

Panikk og kaos

Om lag en fjerdedel av Mariupols 430.000 innbyggere flyktet mens de fremdeles kunne, skriver AP.

Russerne har kuttet elektrisitet, vann, matforsyninger og stengt mobil-, radio- og TV-tilgang. Gjennom å isolere innbyggerne har de skapt et uoversiktlig kaos og panikk, forteller fotograf Mstyslav Chernov til AP.

– Først kunne jeg ikke forstå hvorfor Mariupol falt fra hverandre så raskt. Nå vet jeg at det var på grunn av mangel på kommunikasjon.

Over 2500 mennesker i Mariupol er drept siden krigen startet, ifølge Reuters. De tette bombeangrepene gjør at det er farlig å begrave de døde. Derfor ender mange døde opp i massegraver på en kirkegård i utkanten av byen. Andre begraves langs veikantene.

BRUTAL SLUTT: De tette angrepene har tvunget Mariupol til å lagre de døde i kalde kjellere, på gaten og ta i bruk massegraver.

Under luftangrepene ser det ut som om himmelen er full av gedigne fugler. Men «fuglene» er fly som slipper ned død.

Terroriseringen har fått innbyggere til å ta i bruk improviserte bomberom. Desperasjonen over mat- og vannmangelen har ført til slakting av løshunder som vandrer i gatene.

Rystet av inntrykkene

Søndag 20. mars opplevde Mariupol noen av de tyngste bombeangrepene og kampene siden invasjonen 24. februar.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kaller Russlands angrep på byen for en enorm krigsforbrytelse, melder nyhetsbyrået AFP.

En mann ved navn Andrei, som begravde naboene sine, er sitert i Reuters på at de ikke ble drept av russiske granater, men av helseplager forverret av det skyhøye stressnivået etter at de ikke lenger kunne få fatt i medisinsk hjelp.

– Bombene drepte dem ikke, men alt dette ... Situasjonen – kjellerne, mangelen på fysisk aktivitet, stresset, kulden også, sa Andrei.

Alle steder som kan

gi beskyttelse benyttes

som tilfluktsrom. En liten gutt

fotografert 7. mars

i et bomberom. En mann forsøker

å ta seg frem gjennom

en sønderbombet by.

Men så lenge noen dokumenterer hva som foregår, har verdenssamfunnet muligheten for å reagere, mener fotograf Mstyslav Chernov.

– Det er derfor vi tok slike risikoer for å kunne sende verden det vi så, og det var det som gjorde Russland sinte nok til å jakte på oss. Jeg har aldri noen gang følt at å det å bryte stillheten er så viktig.

SORG: En kvinne som har mistet mannen sin under angrep mot Mariupol, gråter i sykehuskorridoren.

Rystet av inntrykkene

Den greske konsulen Manolis Androulakis, som ble evakuert fra Mariupol i helgen, sammenligner ødeleggelsene med andre verdenskrig:

– Mariupol vil bli en del av listen over byer som ble totalskadet av krig: Guernica, Coventry, Aleppo, Groznyj og Leningrad, sa Androulakis til pressen da han var i sikkerhet.

FLYKTET: Den greske konsulen Manolis Androulakis er rystet over hva han så i Mariupol.

Det tok toppdiplomaten og ti andre grekere en strabasiøs fire dagers reise gjennom Ukraina før han kunne krysse over grensen til Romania og videre gjennom Moldova.

Da han ankom flyplassen i Athen og ble gjenforent med familien, uttalte han følgende:

– Det jeg så, håper jeg ingen noen gang kommer til å se.