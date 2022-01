NY TEST: En mann passerer en skjerm med nyheter om mandagens missiloppskyting i Nord-Korea. Bildet er fra en togstasjon i Seoul tirsdag.

Beordret bakkestans for fly i USA – like etter nordkoreansk missiloppskyting

Mandag skjøt Nord-Korea opp nok et test-missil i Japanhavet. Nesten samtidig ble det beordret stans i flytrafikken på den andre siden av Stillehavet. – Vil påminne Biden om at de finnes, mener Korea-ekspert.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Den føderale flymyndigheten FAA i USA bekrefter overfor Newsweek at de mandag beordret en full bakkestans for alle flyplasser på vestkysten. En slik stans innebærer at fly som skal lande på flyplassene de blir beordret for, ikke får ta av.

FAA utdyper ikke hva som var årsaken til bakkestansordren, men den skal ha blitt sendt ut rundt klokken 23.30 norsk tid – like etter at Nord-Korea på andre siden av Stillehavet avfyrte et ballistisk missil i en ny test klokken 23.27.

VG har hørt opptak fra Hillsboro-flyplassen i Portland, hvor flygeledere informerer piloter om en «nasjonal bakkestans».

Talsperson Sabrina LoPiccolo ved San Diego internasjonale lufthavn, bekreftet til Newsweek at også de fikk beskjed om en nasjonal bakkestans rundt klokken 23.30. Hun anslo at ordren varte et sted mellom fem og syv minutter.

Stansen varte imidlertid noe lenger, nemlig rundt 15 minutter, opplyser Federal Aviation Administration (FAA) tirsdag kveld.

– Vi har ikke flere detaljer enn det, sa LoPiccolo om flystansen.

Også forrige uke testet Nord-Korea et prosjektil, som de hevdet var et såkalt hypersonisk missil. Denne typen missiler beveger seg i opptil fem ganger lydens hastighet, og kan potensielt utmanøvrere også avanserte forsvarssystemer.

Sørkoreansk etterretning har derimot sådd tvil om Nord-Koreas påstander rundt missilet, men testene underbygger likevel Nord-Koreas løfter fra Kim Jong-uns nyttårstale om å oppgradere landets forsvar.

Vil ha Bidens oppmerksomhet

Nabolandene Sør-Korea og Japan har begge reagert på nyheten om nok en missiltest. Japans statsminister Fumio Kishida sier testen er «beklagelig», mens Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd har hatt et krisemøte, og ber naboen i nord om å gjenoppta dialog og samarbeid.

Men for Nord-Korea og Kim Jong-un kan missiltestene ha et annet formål enn bare å prøve ut nye våpen – de ønsker nemlig å tiltrekke seg ny oppmerksomhet.

– De er ganske misfornøyde med den nåværende amerikanske administrasjonen, som i disse dager forhandler med Russland om situasjonen i Ukraina. Samtidig er det ingen som forhandler med Pyongyang, forklarer professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov, til VG.

– Dette ser ut som et forsøk på å påminne president Biden om at også Nord-Korea finnes – og at de kan være farlige, mener han.

USA, Japan, Irland, Storbritannia og Albania har sammen fordømt forrige ukes angrep.

USA: President Joe Biden har akkurat landet utenfor Det hvite hus i dette bildet fra mandag.

Testene følger også nyheten om at Nord-Korea står overfor stadig mer kritisk matmangel, noe landets leder Kim Jong-un tok opp i årets nyttårstale.

Les mer om matmangelen i Nord-Korea: «Den eviglange marsjen»

Våpenkappløp

I tillegg til at Kim ønsker å tvinge verden til forhandlingsbordet, forklarer Tikhonov at Nord-Korea også er interessert i å vise muskler overfor naboen i sør.

– Vi kan definere det som skjer på den koreanske halvøy som et slags våpenkappløp. Nord-Korea prøver å vise at de med asymmetriske løsninger kan være en trussel, selv om Sør-Korea er klart overlegent økonomisk og militært, sier professoren.

Hele Nord-Koreas årlige GDP tilsvarer under halvparten av budsjettet sørkoreanerne bruker bare på sitt militære. Og det sørkoreanske militærbudsjettet vokser raskt: budsjettet for 2022 er 4,5 prosent større enn det for året før.

KOSTBART: Sør-Korea skal i 2022 bruke mer enn 405 milliarder norske kroner i sitt militærbudsjett. Her fra en militærøvelse i Paju, på grensen til Nord-Korea tirsdag.

– Og i september klarte Sør-Korea å skyte et missil fra en ubåt. De er det eneste landet i verden som ikke har atomvåpen, som har klart det. Det var en milepæl i Sør-Koreas framvekst som en liten militær stormakt, sier Tikhonov.

Sørkoreanere flest lar seg derfor ikke bekymre særlig over naboen i nord. De føler på at de har amerikansk beskyttelse og et militære i verdensklasse.

– Det er presidentvalg i Sør-Korea i mars, og folk er mest opptatt av corona, svak økonomi og sosiale problemer. Folk her har null interesse for Nord-Korea, sier Vladimir Tikhonov fra et karantenehotell i Seoul.